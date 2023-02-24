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Haberler Keşfet Haberleri Futbol Kalesi Kaç Metre? Futbol Kalesi Direği Ölçüleri, Ebatları ve Genişliği
Giriş Tarihi: 24.2.2023 15:43 Son Güncelleme: 24.2.2023 15:43

Futbol Kalesi Kaç Metre? Futbol Kalesi Direği Ölçüleri, Ebatları ve Genişliği

Futbol, dünyada en fazla taraftarı olan ve beğenilen spor dallarından biridir. Futbol, bir kurallar oyunudur. Bu nedenle futbol kuralları ve futbolun oynanması için kullanılan ekipmanların özellikleri merak edilir. Özellikleri merak edilen ekipmanların başında futbol kalesi gelir. Futbol kalesi kaç metre? Futbol kale direği ölçüleri ile ilgili birçok kaynakta cevap bulabilirsiniz. Futbol kalesi genişliği ve boyutu ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

Futbol Kalesi Kaç Metre? Futbol Kalesi Direği Ölçüleri, Ebatları ve Genişliği

Futbol kalesi kaç metre sorusuna küçük bir internet araştırması ile cevap bulabilirsiniz. Futbol kale direği ölçüleri futbol standartlarınca belirlenmiş kurallar çerçevesinde olmalıdır. Kalenin genişlik ve boyu belli standartlarla üretilir. Kalenin boy ve genişliği uygun olmadan futbol oyunu kurallarına göre oynanmış olmaz. Futbol kalesi genişliği ve boyutu gibi konunun merak edilenleri yazımızın devamında.

Futbol Kalesi Kaç Metre?

Futbol kale direkleri özel olarak üretilmiş metal malzemeden inşa edilir. Beyaz renkli olan bu direklerin belli standarda göre üretilmiş olması gerekir. Bu kapsamda üretilmiş kale direğinin genişliği 7,32 m'dir. Bu mesafe 8 yardaya tekabül eder. Üst direkle zemin arasındaki mesafe, yani direğin yüksekliği ise 2,44 m'dir. Bu da 8 fit yüksekliğe karşılık gelir.

Futbol Kalesi Genişliği ve Boyutu

Futbol, uluslar arası kabul gören bir spor dalıdır. Bu nedenle futbol oynanan sahaların belli standartları karşılaması gerekir. Stadyumun çim yapısı, sahanın uzunluk ve genişliği gibi standartlar temel hususlardır. Bunun yanında kale direğinin genişlik ve yüksekliğinin de belli standartlarda olması gerekir. Olması gerekenden farklı ebatlarda kale direklerinin bulunduğu futbol sahalarında uluslar arası kabul gören turnuva ve müsabakalar yapılamaz. Amatör olarak yapılan futbol müsabakalarında herhangi bir kale standardı yoktur. İstenen ebatlarda hazırlanan kale direkleri ile de bu sporun amatör şeklide yapılması mümkündür.

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Futbol Kalesi Kaç Metre? Futbol Kalesi Direği Ölçüleri, Ebatları ve Genişliği
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