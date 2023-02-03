Gada Nedir? Anadoluda Gadasını Aldığım Ne Demek ve Kime Denir?

Gada nedir sorusuna farklı anlamlara gelen yanıtlar verilebilir. Kelimeler Anadolu'nun her yerinde aynı anlamda kullanılmayabilir. Ancak gada ne demek sorusuna en genel anlamı ile dert ya da hastalık olarak yanıt verilebilir. Kelimenin tüm anlamlarını görebilmek için TDK sözlük anlamlarını incelemek gerekir. Anadolu'da gadasını aldığım ne demek ve kime denir sorularının yanıtlarını sizler için yazımızın devamında paylaştık.

Gada Nedir?

Türkçede kullanılan ve anlamları bilinmeyen birçok sözcük vardır. Bazen taşra yörelerde kullanılan sözcükler şehirde büyümüş insanların ilk duyduklarında yadırgamalarına neden olmaktadır. Genelde taşra yerlerde çok duyulan kelimelerden birisi de gada kelimesidir. Bu kelimenin TDK sözlüğündeki anlamına bakıldığında genelde dert, hastalık, keder gibi anlamları olduğu görülür. Üzüntü ve mutsuzluk gibi kelimeler yerine de kullanılan bir kelimedir. Ancak bazı durumlarda bela anlamına da gelebilmektedir. Aynı zamanda kardeş, ağabey anlamlarında kullanılan yöreler de bulunmaktadır.

Gadasını Almak Ne Demek?

Gadasını almak ise insanların dertli ve hüzünlü hallerini o kişiden almak ya da uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. Bir kişinin yaşadığı günahı, mutsuzluğu ve sıkıntıları üstlenmek olarak da tanımlanabilir. O kişiye dert ortağı olmak şeklinde açıklanabilir. Gadasını almak cümle içerisinde kullanıldığında karşıdaki kişiyi önemseyerek tüm dertlerini ve sıkıntılarını o kişiden almak olarak açıklanabilir.

Gadasını Aldığım Kime Denir?

Gadasını almak birçok kişinin kullanabileceği kelime gruplarındandır. Sevilen ve önemsenen kişiler için kullanılmaktadır. Eskiden çok fazla kullanılan günümüzde ise genelde yaşı ileri olan kişilerin kullandığı bu kelime grubu daha çok kırsal bölgelerde yayın olarak kullanılmaktadır. Babaannelerin ya da anneannelerin torunlarına "gadasını aldığım" şeklinde seslendikleri oldukça bilinen durumlardandır. İçtenlik ve samimiyet vurgulayan bir kelime grubudur.