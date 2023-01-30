Gateway Nedir? Bilgisayar Terimi Olarak Gateway (Ağ Geçidi) Ne İşe Yarar ve Nasıl Bulunur?

Teknolojinin son geldiği noktada bilgisayarların önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bilgisayar kullanımının günümüzde yaygınlık kazanması durumunda bazı yabancı kelimeler de hayatımıza girmeye başlamıştır. Bilgisayarlar arası iletişim ağı olarak bilinen ve yabancı bir kelime olan gateway nedir sorusu kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Ağ geçidi olarak da bilinen gateway bilgisayarlar arası iletişimde önemli bir bağdır. Bilgisayar ağlarının birbiri ile iletişim halinde olması önemlidir. Bu nedenle gateway bağlantısı nasıl bulunur sorusu da araştırılmaya başlanmıştır. Bilgisayarlar arası köprü görevi gören gateway nedir ve bad gateway ne demek? Çok sık merak edilen bir bilgisayar terimi olarak gateway yani ağ geçidi ne işe yarar ve gateway bağlantısı nasıl bulunur sorularına dair merak edilenler yazımızın devamında sizlerle.

Gateway Nedir?

Bilgisayarlar arasında köprü görevi gören gateway nedir sorusu çok sık araştırılmıştır. Diğer adıyla ağ geçidi, bilgisayarlar arasında bağlantı kurmayı sağlayan bir ağ donanımıdır. Bilgisayarlar arasındaki ağ geçidi, geçit olarak hareket eden bir donanım aygıtıdır. Gateway sisteminde amaç, ağdaki iletişim kurallarına uygun olarak hareket eden ve iki bilgisayar ağının birbirinden gelen bilginin hedefteki diğer bir ağa iletilmesini sağlamaktır.

Ağ Geçidi Ne İşe Yarar?

Gateway diğer adıyla ağ geçidi ne işe yarar sorusu da merak edilenler arasındadır. Bu sistem, bir ağdan gönderilen bilginin hedefte bulunan diğer ağa ağ iletişim protokolleri çerçevesinde iletilmesidir. Bu durum iki bilgisayar arasındaki tercümanlık görevini üstlenir. Gateway yönlendirici bir özellikte olup, gönderilecek öğenin hedef yere ulaşmasına yardımcı olur. Bu ağ geçidinin işlevsel özellikleri vardır. Ağ geçidi cihazlar arasında köprü oluşturmada önemli bir göreve sahiptir. Bu sistem, veri iletimi için kapı görevi görür ve farklı protokollere sahip farklı ağ cihazlarından veri giriş ve çıkışına izin verir. Ağ geçitleri sayesinde sensörlerin pil ömrü iyileşir ve daha uzun süre kullanımı sağlanır. Bu ağ geçidi ayrıca verileri iletmek internete bağlanmak zorunda kalacağınız diğer cihazların sayısını da en aza indirmeye yardımcı olur.

Gateway Bağlantısı Nasıl Bulunur?

Gateway bağlantısı nasıl bulunur sorusuna, IP cihazları ile bulunur cevabı verilebilir. Genel olarak Gateway IP adresi atanma aşamasında bir ağın kullanılabilir ilk veya son IP adresi atanır. Bu atama sırasındaki IP adresi bağlantı kurduğu diğer ağ adresine de sahiptir. Bu da gateway bağlantısının bulunmasına yardımcı olacaktır.