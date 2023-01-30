Gerçek Gümüş Nasıl Anlaşılır? Evde Alüminyum ve Mıknatısla Gümüşün Gerçek Olduğu Nasıl Anlaşılır ve Ayırt Edilir?

Takı alırken dikkat etmemiz gereken ön önemli nokta takının yapıldığı maddenin gerçek olduğu olacaktır. Mesela gümüş alırken gümüş nasıl anlaşılır ya da gümüş testi nasıl yapılır gibi konulara hakim olursanız alışverişlerinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz. Evinizde bulunan eski ya da yeni gümüşlerinizin de gerçek olup olmadığını anlamak için evde gerçek gümüş nasıl anlaşılır başlığımız tam size göre. İnternette bulunan tüm bilgilerin doğru şekilde toplandığı bu yazımızda gümüş testi nasıl yapılır ve mıknatısla gümüş nasıl anlaşılır öğrenmek için detaylara birlikte geçelim.

Gerçek Gümüş Nasıl Anlaşılır?

Gümüş testi nasıl yapılır ya da gerçek gümüş nasıl anlaşılır diye baktığımız zaman karşımıza bazı yöntemler çıkmaktadır. Evde de gerçek gümüşü anlamak için kolaylıkla uygulayabileceğiniz yöntemlerden birisi de gümüş içeren ürünlerin normal suyun içerisinde bulutlu açık gri bir görünüm kazanırlar. Bu görünüm gümüş olduğu anlamına gelir. Uygulanabilecek bir diğer yöntem de yumuşak bir bez parçası ile gümüşü ovalamak olacaktır. Ovaladığınız gümüş bez üzerine siyah lekeler yaparsa bu gümüşün gerçek olduğunu işaret etmektedir.

Alüminyum ile Gümüş Nasıl Ayırt Edilir?

Alüminyum gümüş renkte bir element olduğu için bazı zamanlarda gümüş ile dış görünüşleri karıştırılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta alüminyumların ağırlıklarının farklı olacağıdır.

Mıknatısla Gümüş Nasıl Anlaşılır?

Merak edilen ve araştırılan bir diğer yöntem ise mıknatıs ile gümüşün gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılacağıdır. Eğer elinizdeki gümüşleriniz gerçek gümüşler ise mıknatıs gümüşleri çekmeyecektir. Gerçek gümüş mıknatıs tarafından çekilmez. Sahte gümüşler ya da karışımlar ise mıknatıs tarafından çekilecektir.