Gurmelerin, sağlıklı beslenmek isteyenlerin ve özellikle de vegan ya da vejetaryen beslenen kişilerin vazgeçilmez tercihi olan zeytinyağı hakkında hep bir şüphe söz konusudur. Bu şüpheler akıllara şu soruları getirmektedir; "hakiki zeytinyağı rengi nasıl olmalı, gerçek zeytinyağı donar mı, orijinal ve hakiki zeytinyağı testi nasıl yapılır, gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır?" Biz de sizler için bu soruların cevaplarını derledik.

Gerçek Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır? Kaliteli ve Hakiki Zeytinyağı Nasıl Belli Olur, Rengi Nasıl Olmalı, Donar Mı?

Yemek yaparken sık sık kullandığımız zeytinyağı en sağlıklı yağların başında gelir. Özellikle Ege ve Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Salatalarda ve sebze yemeklerinde sıkça kullandığımız bu besin ayrıca kalp ve damar sağlığını da korumaktadır. Ancak bu değerli besinin de sahteleri üretilmektedir. Bu sahte zeytinyağları ise sağlığımızı ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu nedenle zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamak için bazı testler mevcuttur.

Donma testi: Gerçek zeytinyağı donar mı diye düşünenler bu test tam size göre. Gerçek zeytinyağı 0 ve -6 derece aralığında donmaya ve kristalleşmeye başlar. Bir bardak zeytinyağını buzluğa koyun ve yarım saat bekleyip çıkarın. Eğer tamamı donmuşsa hakikidir. Yarısı donmuş yarısı sıvı haldeyse yüksek ihtimalle hakiki değildir.

Su Testi: Bir bardağa ılık su ekleyin ve üzerine az miktarda zeytinyağı ekleyin. Hakiki zeytinyağı baloncuklarla birlikte suyun yüzeyine çıkar. Sahte zeytinyağı ise baloncuklar çıkarmaz. Bir süre sonra suya karışmaya başlar.

Tuz Ruhu Testi: Bir bardağın yarısına zeytinyağı koyun. Üzerine ise bardak tamamen doluncaya kadar tuz ruhu ekleyin. Zeytinyağı tuz ruhu ile bütünleşmiyor ve rengini koruyorsa hakikidir. Hakiki değilse rengi pembeye dönmeye başlar.

Tadım Testi: Bir kaşık zeytinyağının tadına bakarak hakiki olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer hakiki ise boğazda bir yanma hissi bırakır fakat bu his mideye kadar inmez.