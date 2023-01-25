Gıda Mühendisi Ne İş Yapar? Gıda Mühendisliği Mezunu Ne Yapar, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Gıda mühendisi ne iş yapar sorusu özellikle lise öğrencilerinin merak ettiği bir konudur. Gıda mühendisliği mezunu nerelerde çalışır sorusu bilinerek konunun ayrıntılı şekilde değerlendirmesi yapılabilir. Gıda mühendisliği ne iş yapar? Geçmişten günümüze en popüler mesleklerden biri de gıda mühendisliğidir. Söz konusu meslek grubu kamu ve özel sektörün farklı alanlarında kendine iş bulabilir. Gıda mühendisi iş imkanları neler sorusunun cevabı yazımızın devamında.
Gıda mühendisi, çalıştığı iş alanında bulunan gıda ürünlerinin sağlıklı şekilde üretilmesi, paketlenmesi ve gitmesi gereken yere nakledilmesini sağlayan kişidir. Kısacası gıda mühendisini görevi hijyendir. Söz konusu meslek kolunun kamu alanlarında iş sahası olduğu gibi özel sektörde de çalışabileceği birçok alan vardır.
Gıda mühendisi, gıdanın söz konusu olduğu tüm iş alanlarında çalışabilir. Restoran, fabrika, ofis, catering firmaları ve laboratuar gibi ortamların tamamında gıda mühendisinin iş alanı vardır. Gıda mühendisinin çalıştığı alanda görev ve sorumluluklarını şu şekilde sıralayabiliriz.
Gıda mühendisi olmak için üniversitelerin Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan "gıda mühendisliği" lisans programından mezun olmak gerekir. Söz konusu lisans programından mezun olan öğrenciler gıda mühendisi unvanına kavuşurlar. KPSS sonuçlarına göre başarılı olan mühendisler kamunun farklı alanlarında çalışma imkanı bulurlar. Bunun yanında özel sektörün konu ile ilgili alanlarında da iş imkanı bulabilirler. Sektörün gıda mühendisinden beklediği özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz.
Gıda mühendisliği son dönemin popüler meslek gruplarından biridir. Hemen hemen tüm üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinde bu bölüm vardır.