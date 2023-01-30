GİF Yapma - Instagram ve Whatsapp GIF Nasıl Yapılır ve Açılımı Nedir?

Günümüzde sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte emojiler ve gifler de hayatımıza girmeye başlamıştır. Duygularını ifade etmek üzere kullanılan gifler hayatımızın bir parçası olmuştur. Çeşitli ifadeleri taşıyan gifler hareketli birkaç saniyelik kesitlerdir. Kendi gifini oluşturmak isteyen kişiler, Gif yapma hakkında araştırma yapmıştır. Tabi bunun için GİF neyin kısaltması, açılımı nasıl gibi sorular da çoğu kullanıcı tarafından araştırılmıştır. Gündelik yaşantımızda Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medyada sohbet ederken veya bir gönderiye olan duygusunu aktarmak isteyen kişiler giflere başvurmuştur. Pek çok duyguyu barındıran gifler hemen her kesimin ilgisini çekmiştir. GİF görüntülerinin nasıl oluştuğunu merak edenler bunun kolay yollarını aramıştır. Instagram ve WhatsApp GİF nasıl yapılır ve açılımı nedir? soruları çerçevesinde merak edilen GİF yapma hakkında bilgilere yer verdik.

GİF Yapma

Son zamanlarda, özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlık kazandığı günümüzde duygularımızı ifade etmek üzere emojilere ve giflere başvururuz. GİF bir tür sayısal resim saklama biçimidir ve ingilizce açılımı Graphics İnterchance Format yani Grafik Değiştirme Biçimi'dir. Hazır gifler yerine kendisine özel gifler oluşturmak isteyen kişiler, GİF yapma nasıl olur sorusuna cevap aramıştır. Dileyen bir Youtube videosunun istenilen bir parçasını kolaylıkla GİF haline getirebilir. GİF yapmak için dört farklı yöntem vardır. Bunlar;

WhatsApp'ta GIF yapma

Ekran kaydından GIF yapma

Telefondan GIF yapma

Youtube videosundan GIF yapma

Instagram ve WhatsApp GIF Nasıl Yapılır

GİF kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber, kendi gifini tasarlamak isteyenler bu konu hakkında araştırma yapacaktır. Gif yapmak için en çok tercih edilen Youtube üzerinden videoları kullanmaktır. Bunun için gifthy.com sayfasında create butonuna tıklayın. URL bölümüne ise istediğiniz videonun linkini yapıştırın. Seçtiğiniz bölümün başlama zamanını ve GIF'ın uzunluğunu seçin. Sonra onun istediğiniz şekilde eklemeler yapabilirsiniz. En çok kullanılan whatsapp uygulaması üzerinden gif tasarlamak isteyenler ise bunun için öncelikle uygulamayı açmakla işe başlayabilir. Bir mesaj ekranı açın ve klavye üzerinde bulunan kamera butonuna tıklayın ve bir video çekin. Ardından gif yazılı kısma dokunun ve çektiğiniz kısa videoyu gönderin. Bu şekilde karşı tarafa video gif olarak gitmiş olacaktır. Instagram üzerinden gif yapmak için ise yine gifhy özelliğini kullanabilir veya canva uygulamasını indirerek videoyu gife dönüştürebilirsiniz. GİFHY Cam'i açtıktan sonra kamera ikonuna tıklayın ve videoyu seçin ve o anda kaydedin. Ardından göndermek istediğiniz GİF'i seçerek '>' tuşu ile GİF formatına dönüştürün ve next tuşuna basıp Instagram'ın kabul ettiği bir video formatına dönüştürün.