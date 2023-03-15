Giyilmiş Ayakkabı İade Edilir Mi? 1 Gün Giyilen Ayakkabı İade Olur Mu, Koşulları Neler?

Giyilmiş ayakkabı iade edilir mi sorusunu araştırmak için tüketici hakları kaynaklarından da yararlanmanız gerekebilir. Giyilmiş ayakkabı nasıl iade edilir incelemesinde konunun alıcı ve satıcının mağdur edilmemesi kapsamında olduğu anlaşılır. 1 gün giyilen ayakkabı iade edilir mi konusu da incelenmesi gereken sorular arasındadır. Ayakkabı iade Koşulları neler sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Giyilmiş Ayakkabı İade Edilir Mi?

Müşteri, satın aldığı bir ürünü iade etmek isteyebilir. Bu kapsamda müşterinin satın aldığı bir ürünü 7 gün içinde koşulsuz iade etme hakkı vardır. Fakat yapılan iadede satın alınan ürünün kullanılmamış olması gerekir. Bu nedenle giyilen bir ayakkabının iade edilmesi mümkün değildir. Müşterinin cayma hakkının olması için ürünün kullanılmamış olması, daha doğrusu satıcının ürünü tekrar satışına engel bir durum olmaması gerekir.

Satın aldığınız bir ayakkabıyı iade etmek istiyorsanız, ürünü deneyeceğiniz mekanın ev ortamı olması gerekir. Bunun yanında ürünün etiketi var ise etiketi de üzerinde olmalıdır. Ayrıca mağazalar ayakkabının iade edilmesi için yanında verilen kutu gibi aksesuarların da tam olara getirilmesini talep ederler.

Ayakkabı İade Koşulları Neler?

Ayakkabının 1 gün ya da daha fazla giyilmiş olması, iade koşullarında bir değişiklik yaratmaz. Ayakkabı dış ortamda giyildi ise satıcı ürünü kabul etmeme hakkına sahiptir. Fakat şöyle bir ayrıntıyı da belirtmek gerekir. Bazı ayakkabılar garantili ürünlerdir. Bu ayakkabıların kullanımından kaynaklı sökülme, soyulma, boya atması gibi durumlarda ürünü satın aldığınız yere götürebilirsiniz. Bu durumda satıcı, yaşanan problemin müşteriden kaynaklı olup olmadığının tespiti için bilirkişi ya da fabrika incelemesine gönderecektir. Yapılan inceleme sonunda ürünün fabrikasyon hatadan kaynaklı olarak kusurlu olduğu tespit edilirse alıcıya para iadesi ya da ürün değişimi yapılır.