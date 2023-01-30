Google Ne Zaman Kuruldu? Google Türkiye’ye Ne Zaman Geldi ve Kaç Yılında Çıktı?

Uzun zamandır en popüler arama motoru olarak yer alan Google, doğruluğu ve amacına uygunluğu sayesinde kısa zamanda popüler olmayı başardı. Google kimin ve hangi ülkenin diye merak içerisindeyseniz, Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulmuştur ve Amerikan anonim şirketi olarak bilinmektedir. Google ne zaman popüler oldu ve ne zaman açıldı sorularını da aşağıdan ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hadi gelin Google ne zaman kuruldu adlı yazımıza geçelim.

Google Nedir?

Google, dünya çapında kullanılan bir arama motorudur. Kullanıcılar aradıkları bilgileri internette aramak için kullanırlar ve Google arama sonuçları sayfası, en amaca uygun ve değerli sonuçları sunar. Google, aynı zamanda birçok diğer hizmetleri de sunar, bunlar arasında e-posta (Gmail), sosyal ağ (Google+), belge depolama (Google Drive) ve online haritalar (Google Maps) gibi hizmetler bulunur. Google, ayrıca mobil işletim sistemi olan Android'i de üretir. Google, 1998 yılında Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulmuştur ve şu anda Alphabet Inc.'in bir parçasıdır.

Google Ne Zaman Kuruldu?

Google, 1998 yılında Stanford Üniversitesi'nde Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulmuştur. İkili, arama motorlarının nasıl daha etkili hale getirilebileceği konusunda araştırmalar yapıyorlardı. Bu araştırmalar sırasında, PageRank adlı bir algoritma geliştirmişlerdir. PageRank, web sayfalarının arama sonuçları sırasını belirlemek için kullanılır ve Google arama motorunun temelini oluşturur.

Google, ilk olarak 1996 yılında proje olarak başlatıldı ve 1998 yılında kurumsal olarak kurulmuştur. İlk olarak, sadece Stanford Üniversitesi öğrencileri tarafından kullanılmakta olsa da, hızla dünya çapında tanınmaya ve kullanılmaya başladı.

O dönemde diğer arama motorlarından farklı olarak, Google arama sonuçlarının daha relevant ve doğru olduğunu kanıtlamıştır. Bu, PageRank algoritmasının etkili bir şekilde çalışmasına dayanıyor. Algoritma, web sayfalarının arama sonuçları sırasını belirlemek için, sayfanın içeriği ve bağlantıların gücünü kullanır.

Google, hızla büyüdü ve 2000 yılında halka açık bir şirket haline geldi. Şu anda, Google dünya çapında en popüler arama motoru olarak kabul edilir ve birçok hizmeti, arama motoru dışında, sunduğu hizmetler arasında e-posta, haritalar, sosyal ağ ve çevrimiçi depolama gibi hizmetler de bulunmaktadır.

Google Türkiye'ye Ne Zaman Geldi ve Kaç Yılında Çıktı?

Google, Türkiye'de ilk olarak 2001 yılında kullanıma sunulmuştur. O dönemde Türkiye'de internet kullanımı henüz yaygın değildi ve arama motorları arasında popüler olanlar arasında Yahoo, MSN ve Altavista gibi seçenekler vardı. Ancak Google, özellikle arama sonuçlarının doğruluğu ve amaca uygunluğu nedeniyle hızla popüler hale geldi ve Türkiye'de de kullanıcılar tarafından benimsenmeye başlandı.

Google, Türkiye'de ilk başlarda sadece Türkçe arama sonuçları sunmuyordu. Ancak, Türkiye'deki kullanıcıların sayısının artması ve Türkçe arama sonuçlarına ihtiyaç duyulması nedeniyle, Türkçe arama hizmeti de sunulmaya başlandı. Bu sayede Türk kullanıcılar, Türkçe arama terimleri kullanarak daha doğru ve amaca uygun arama sonuçları elde edebildiler.

Google Türkiye, 2005 yılında kurulan Google Türkiye ofisi ile Türkiye'de faaliyetlerini daha da genişletti. Bu ofis, Türkiye'deki kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve onlara daha iyi hizmet sunmak için çalıştı. Ayrıca, Türkiye'deki reklam verenlerle de iletişim kurarak onlara daha etkili reklam hizmetleri sunmak amacıyla çalıştı.

Google Türkiye, 2010 yılında yapılan bir yatırım anlaşması sonucunda Doğan Holding'e satıldı. Bu tarihten sonra Google Türkiye'nin yönetimi Doğan Holding tarafından yürütülmeye devam ederken, Google Türkiye hizmetleri hala kullanıcılar tarafından kullanılmaya devam etmektedir.