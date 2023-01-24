Grafik Tasarım Ne İş Yapar? Grafik Tasarım Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Grafik tasarımı, meslek liselerinde ve üniversitelerde görülen bir ders olarak bilinmektedir. Üniversiteye geçecek ya da halihazırda üniversite okuyan gençlerin grafik tasarım hakkında araştırmaları devam etmektedir. Eğlenceli bir meslek olarak bilinir fakat bir o kadar da zor bir meslektir. Grafik tasarım bölümü iş imkanları oldukça fazladır. Kendi işinizi kurabilir ya da belli yerlerde belli firmalarla çalışabilirsiniz. Bunun yanında grafik tasarımı uzmanı ne yapar ile ilgili sorular da sorulmaktadır. Bunları cevaplamak için grafik tasarım ne iş yapar adlı yazımıza geçelim.

Grafik Tasarım Ne Demek?

Grafik tasarımcı, logo, katalog, kurumsal kimlik, web sitesi, reklam, dergi, kitap, ürün ambalajı ve poster gibi işlerin görsel alanında çalışmalarını yapan kişiye verilen isimdir. Tasarım ve pazarlama departmanlarında işi olan grafikerler herhangi bir mesajı, bir fikri ya da bir konsepti görsel bir şekilde iletmek amacıyla çalışmaktadır.

Grafik Tasarım Ne İş Yapar?

Her alanda iş bulabilecek olan grafik tasarımcıların görev şekilleri şu başlıklar altında incelenmektedir;

Tasarımın vereceği mesajı belirlemek,

Herhangi bir projede kapsamı görmek için müşteri ya da sanat yönetmeni ile görüşmeler ayarlamak,

Eskizler oluşturarak müşteriye sunum yapmak,

Müşteriler tarafından alınan değişiklikleri yapılmış olan tasarımın içerisine dahil etmek,

Yaptıkları çalışmalara, tüketici tarafından göz atıp, müşterinin iletmek istediği mesajın ulaştığından emin olmak,

Web siteleri için konseptler, grafikler oluşturmak,

Tasarım stili, format, baskı ve zaman durumlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti vermek,

Son gelişen trendleri ve bunların ticari alanlarında ki rollerini analiz etmek,

Reklam yazarları, fotoğrafçılar, illüstratörler, diğer tasarımcılar, web geliştiricileri ve pazarlama uzmanları ile birlikte takım çalışması ile çalışmaya devam etmek,

Son teslim tarihlerine uyum göstermek,

Grafik tasarımcının işlerindendir.

Grafik Tasarımcının Özellikleri

Yaratıcılık yönünde kendini geliştirmiş olmak,

Detaylara önem verip, dikkatli incelemek,

Herhangi bir fikri tüketicilere iletmek için yeni yaklaşımlar ile düşünebilmek,

Photoshop, InDesign ve Illustrator gibi masaüstü yayıncılık araçlarında hakimiyet olması,

Sanatsal açıdan ilgi çekici tasarımlar oluşturabiliyor olması,

Aynı anda birden fazla proje yönetip, sunabilmek,

Zamanı iyi kullanabilmek,

İletişim yönünde güçlü bir karakter olması,

Grafik tasarımcının özelliklerindendir.

Grafik Tasarım Mezunu Ne Olur?

Özel sektörde çalışma hayatına atılmak için diploma puanı ve başarı puanı çokta önemli değildir. Önemli olan kişinin el becerileridir. Herhangi bir dergiyi tasarlamak ya da kitap kapağı yapabilmek, bu el becerilerine dahil oluyor. Grafik tasarımı bölümünde okuyarak, diploma notunu ve başarı notunu en yükseklerde tutabilirsiniz. Bu size artı sağlayacaktır ve iş bulma imkanınızı arttıracaktır. En önemli noktalardan bir tanesi, grafik tasarımcının yaptığı işte kesin olarak bir fikri olmak zorundadır. Başka insanların sizi zorlamasıyla bir işe girer iseniz, büyük ihtimalle bu işte başarısız olursunuz. Eleştirilere açık olup, sabit düşünceli olmamalısınız. Her farklı düşünceye açık olmalısınız. Mezun olduktan sonra çalışılabilecek yerlerle ilgili birkaç madde listeledik. Bunlar:

Marka ve stüdyo uzmanlığı

Reklam ve Grafik ajansları

Reklam tasarımı ve kurumsal kimlik hazırlama

Animatör

Reklam Sanat Yönetmenliği

Ressam

Sergi Tasarımcısı

Yapım Tasarımcısı ( televizyon, tiyatro, sinema )

Resim Öğretmeni

Fotoğrafçı

İç ve Mekansal Tasarım Uzmanlığı

Grafik Tasarımcı Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

Devlette ve kamuda çalışmak için çok da bir el becerisine ihtiyaç duyulmamaktadır. Genellikle başarı puanı ve diploma puanı yüksek olanları işe almaktadırlar. Tabi hiç el becerisi olmadan da olmaz. Bazı yerleri sizler için listeledik. Bunlar :

Resim-iş Öğretmeni

Grafik Öğretmeni

Reklam ve Tanıtım

Memur

Grafik Tasarım Bölümünü Nasıl Kazanırsınız?

Grafik tasarım bölümünü okumak istiyorsanız, görsel tasarım konusunda becerikli olmanız gerekmektedir. Bunun nedeni ise Görsel Sanatlar Fakültesi bölümlerinde olduğu gibi sınavlara tabii tutulursunuz. Ayrıca teknolojiyle aranızın iyi olması gerekmekte ve beceri sınavı öncesinde bir kursa katılmanız gerekmektedir. Bu kursları ve eğitimleri tamamladıktan sonra rahatlıkla bölümünüzü okuyabilirsiniz.