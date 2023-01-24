Grafik Tasarım Ne İş Yapar? Grafik Tasarım Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Grafik tasarımı, meslek liselerinde ve üniversitelerde görülen bir ders olarak bilinmektedir. Üniversiteye geçecek ya da halihazırda üniversite okuyan gençlerin grafik tasarım hakkında araştırmaları devam etmektedir. Eğlenceli bir meslek olarak bilinir fakat bir o kadar da zor bir meslektir. Grafik tasarım bölümü iş imkanları oldukça fazladır. Kendi işinizi kurabilir ya da belli yerlerde belli firmalarla çalışabilirsiniz. Bunun yanında grafik tasarımı uzmanı ne yapar ile ilgili sorular da sorulmaktadır. Bunları cevaplamak için grafik tasarım ne iş yapar adlı yazımıza geçelim.
Grafik tasarımcı, logo, katalog, kurumsal kimlik, web sitesi, reklam, dergi, kitap, ürün ambalajı ve poster gibi işlerin görsel alanında çalışmalarını yapan kişiye verilen isimdir. Tasarım ve pazarlama departmanlarında işi olan grafikerler herhangi bir mesajı, bir fikri ya da bir konsepti görsel bir şekilde iletmek amacıyla çalışmaktadır.
Her alanda iş bulabilecek olan grafik tasarımcıların görev şekilleri şu başlıklar altında incelenmektedir;
Grafik tasarımcının işlerindendir.
Grafik tasarımcının özelliklerindendir.
Özel sektörde çalışma hayatına atılmak için diploma puanı ve başarı puanı çokta önemli değildir. Önemli olan kişinin el becerileridir. Herhangi bir dergiyi tasarlamak ya da kitap kapağı yapabilmek, bu el becerilerine dahil oluyor. Grafik tasarımı bölümünde okuyarak, diploma notunu ve başarı notunu en yükseklerde tutabilirsiniz. Bu size artı sağlayacaktır ve iş bulma imkanınızı arttıracaktır. En önemli noktalardan bir tanesi, grafik tasarımcının yaptığı işte kesin olarak bir fikri olmak zorundadır. Başka insanların sizi zorlamasıyla bir işe girer iseniz, büyük ihtimalle bu işte başarısız olursunuz. Eleştirilere açık olup, sabit düşünceli olmamalısınız. Her farklı düşünceye açık olmalısınız. Mezun olduktan sonra çalışılabilecek yerlerle ilgili birkaç madde listeledik. Bunlar:
Devlette ve kamuda çalışmak için çok da bir el becerisine ihtiyaç duyulmamaktadır. Genellikle başarı puanı ve diploma puanı yüksek olanları işe almaktadırlar. Tabi hiç el becerisi olmadan da olmaz. Bazı yerleri sizler için listeledik. Bunlar :
Grafik tasarım bölümünü okumak istiyorsanız, görsel tasarım konusunda becerikli olmanız gerekmektedir. Bunun nedeni ise Görsel Sanatlar Fakültesi bölümlerinde olduğu gibi sınavlara tabii tutulursunuz. Ayrıca teknolojiyle aranızın iyi olması gerekmekte ve beceri sınavı öncesinde bir kursa katılmanız gerekmektedir. Bu kursları ve eğitimleri tamamladıktan sonra rahatlıkla bölümünüzü okuyabilirsiniz.