H Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar? H Tipi Cezaevi Nedir, Özellikleri Neler, Kimler Yatar?

Cezaevleri, insanlar herhangi bir suç işledikleri zaman gidip suçlarının karşılığı boyunca orada yaşadıkları yerdir. Suçlular, suçlarının türüne göre sınıflandırılır ve farklı tip cezaevlerine gönderilerek cezalandırılır. H tipi cezaevi de yüksek koruma gerektiren ve sadece 5 adet bulunan bir cezaevi türüdür. Bu cezaevi türü hakkında "H tipi cezaevi nedir, hangi suçları kapsar, görüşe kimler girebilir, kaç kişilik?" gibi soruların yanıtları merak edilir.

H Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

Türkiyede farklı tipte cezaevleri mevcuttur. Bunlardan her biri farklı suçlar için yapılmıştır. H tipi cezaevi ise daha ağır suçları işleyenlerin yattığı bir cezaevidir. Genellikle H tipi cezaevlerinde terör suçlarına karışmış olan kişilerin yattığı bilinir. Ayrıca bu tip cezaevinde yüksek güvenlik de bulunmaktadır. Bu sayede ciddi kargaşaların yaşanması da engellenir.

H Tipi Cezaevi Nedir?

H Tipi cezaevleri Türkiye'de bulunan farklı cezaevi tiplerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Türkiyede yalnızca 5 adet H tipi cezaevi bulunur. Oda sistemine göre inşa edilmiş olan bu kurum iki katlı bir yapıdan ve iki farklı bloktan meydana gelir. Bu tip cezaevi 200 adet tek kişilik ve 100 adet üç kişilik odalardan oluşur. İçerisinde müstakil yemekhaneler ile mutfak, soğuk hava deposu, bulaşıkhane, çamaşırhane, berber ve özel ziyaretçi alanlar mevcuttur. Denetimleri sıkça yapılmaktadır.

H Tipi Cezaevi Özellikleri Neler?

Hükümlülerin görüş yapacağı süre 40 dakika olarak belirlenmiştir,

Cezaevi içerisinde yer alan kantinden hükümlü yalnızca haftada 2 kez alışveriş yapabilir.

Sebze ve meyve alışverişleri için ise hükümlüler haftada 1 kez kantin dışından alışveriş yapabilir.

Hükümlüler yalnız 15 günde bir spor yapabilme imkanına sahiptir.

Hükümlüler izin verilen yakınları ile yalnızca 15 günde 1 kez telefonda 10 dakika olacak şekilde görüşme olanağına sahiptir. Hükümlüleri kimse arayamaz yalnız hükümlüler izin verilen kişileri arayabilir.

H Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

H tipi cezaevlerinde genellikle ağır suç işlemiş kişiler yatmaktadır. Örneği terör suçu işlemiş kişiler H tipi cezaevlerinde yatarlar. Terör suçların karışmış olan kişilerin dışarı ile iletişim kurması ve görüşmesi tamamen engellenmiştir. Cezaevi telefonu harici olarak herhangi bir telefon kullanmaları yasaktır. H tipi cezaevleri bu nedenle yüksek güvenlik önlemleri alıp sıkça denetlenmektedir.