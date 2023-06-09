Hafize Gaye Erkan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan nereli, kaç yaşında? İşte hayatı, biyografisi ve kariyeri

Hafize Gaye Erkan nereli, kaç yaşında gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası Başkanlığı'na ilk defa bir kadın atanırken, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan getirildi. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Hafize Gaye Erkan kariyeri, hayatı ve daha önce çalıştığı yerler
HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?
1982 yılında dünyaya gelen Türk ekonomist ve mühendis Hafize Gaye Erkan, makine mühendisi bir baba ve matematikçi bir annenin kızıdır.
Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Erkan, orada finans alanında çalışmaya başladı.
Bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına taşındı.
Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu.
2019 yılında Crain's Bankacılık ve Finans Alanında Önemli Kadınlar listesine ve American Banker's Women to Watch listesine seçildi. 2018 yılında San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listelerine seçildi.
Erkan Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yaptı.
ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Erkan, son olarak küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.
Goldman Sachs'ta Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak görev alan Erkan, 2014 yılında iş teklifi aldığı First Republic Bank'ta yaklaşık 8 yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi farklı görevler üstlendi. Erkan, 2021 yılında ise First Republic Bank'ın Eş-CEO'su oldu.