Halkla İlişkiler Ne İş Yapar? Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mezunu Ne Yapar, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Genellikle, üniversitelerin iletişim fakültelerine bağlı olan halkla ilişkiler bölümü öğrencileri; mezuniyetlerinin ardından, halkla ilişkiler mezunu ne yapar sorusunu detaylıca araştırmaktadır. Çeşitli alanlarda, farklı iş kollarında istihdam imkanı bulabilen halkla ilişkiler mezunları için bu konu oldukça önemlidir. Dilerseniz, halkla ilişkiler ve tanıtım iş imkanları neler, birlikte inceleyelim...

Halkla İlişkiler Ne İş Yapar?

Halkla İlişkiler; kamu kurum ve kuruluşlarının ya da özel sektör içerisinde faaliyet yürütmekte olan kuruluşların iletişime bağlı süreçlerini yönetecek ve bunu kontrol altında tutabilecek personelleri yetiştirmektedir. Ayrıca, hedeflenen kitleyi iyice bilmek ve tanımak, var olan beklentilere en uygun hizmetin ortaya çıkmasını sağlamak da bu alanın uğraşları ve görevlerindendir. Hizmetlere yapılan geri bildirimler, öneri ve şikayetler standartların iyileşmesi için önemlidir. Müşterilerin hizmetten memnun kalarak devamlılık göstermesinde iletişimin etkisi önemlidir. Gerek geleneksel gerek ise dijital metodlar ile müşterilere erişebilmek oldukça elzemdir. Bu alan, en etkili şekilde iletişim yaratarak alakalı süreçleri yürütebilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mezunu Ne Yapar?

Halkla ilişkiler mezunu; mesleki hayatına başladıktan sonra kurum ya da kişilerle birlikte firmaların köprülerini kamuoyu üzerinden oluşturur. Firma adına tanıtım, reklam ve iletişim konularında firmanın çalışmalarını düzenler. Bu kişiler ayrıca; raporlar, tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, basın toplantıları, sergiler, konferanslar ve halkla ilişkiler ile alakalı olarak çeşitli eğitim programları hazırlar. Bunun yanı sıra, yönetici kişilerin yazışmaları ile konuşma metinlerini de halkla ilişkiler ve tanıtım mezunları hazırlamaktadır.

Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Halkla ilişkiler mezunları, pek çok bölüm mezunu kişiler gibi kamuda ve devlet içerisinde de çeşitli iş imkanlarına sahiptir. Bunlardan en yaygın olanı ise belediyeler içerisinde bulunan mesleki konumlardır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından gelmekte olan telefon, faks, e-mail, kişisel veya basın aracılığıyla gerçekleşen başvuruları alakalı birimlere yönlendirerek, başvuruyu yapan kişileri bilgilendirerek, vatandaşlardan gelebilecek olan öneri, görüş ve şikâyetlerin tespit, değerlendirme ve takip çalışmalarını gerçekleştirirler. Ayrıca siyasi partilerin içerisinde de görev yapabilen ve siyasi partilerin reklam ve tanıtım faaliyetleri konusunda iş alanı bulabilen halkla ilişkiler ve tanıtım mezunları; devlet yöneticilerinin kamuoyu ile arasındaki köprüyü yönetebilmektedir.