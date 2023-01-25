Hamidiye Camii Nerede? Yol Tarifi İle Yıldız Hamidiye Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Hamidiye cami nerede ile ilgili bilgi arayan kişiler aynı zamanda tarihi camiyi özellikleri bakımından da bilmek istemektedir. İstanbul'da olan Hamidiye Camii'nin özellikleri incelendiğinde diğer tarihi camilerden farklı özellikleri olduğu görülebilir. Bununla birlikte yanıt aranan bir başka soru Hamidiye camiini kim yapmıştır sorusudur. Yol tarifi ile Yıldız Hamidiye Camii'ne nasıl gidilir, hangi ilçede, özelliği ne konularını paylaştık.

Hamidiye Camii Nerede?

Hamidiye Camii İstanbul ilinde Beşiktaş ilçesinde yer alır. Beşiktaş son derece turistik önemli ilçelerden biridir. Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan cami farklı ulaşım araçları ile ulaşılabilecek bir alanda yer alır. Otobüs ile buraya gelmek için Yıldız Teknik Üniversitesi durağına gelen İETT otobüslerine binmek gerekir.

Metrobüs tercih eden kişiler ise Zincirlikuyu durağında indikten sonra Beşiktaş'a gelen minibüs ve otobüslerle camiye ulaşabilirler. Metro tercih edenlerin de yine Gayrettepe durağında inmesi buradan otobüse binerek Yıldız Teknik Üniversitesi durağında inmesi gerekir. Vapur ile ulaşmak isteyen kişiler ise Beşiktaş vapur iskelesinde inmelidirler. Daha sonra da Zincirlikuyu istikametine giden minibüslere binebilirler.

Yıldız Hamidiye Camiini Kim Yaptırdı?

Yıldız Hamidiye cami II. Abdülhamit üzerine yaptırılmıştır. Caminin yapım tarihi 1885- 1886 yıllarıdır. Mimari açıdan son derece dikkat çekici bir yapı olan bu caminin planının II. Abdulhamit tarafından çizildiği bilinmektedir. Avrupa kültürünü de taşıyan cami en önemli tarihi dokular arasında yer alır. İstanbul'un Beşiktaş semtinde yer alan cami kolay ulaşılabilecek bir lokasyondadır.

Yıldız Hamidiye Camiinin Özellikleri Neler?

Hamidiye camisinin en önemli özelliklerinden ilki Neo Gotik tarzda yapılmış olmasıdır. Keskin hatları ile öne çıkan cami 2 katlı bir yapıdan oluşur. Dikdörtgen alan üzerine kesme taşlarla yapılmıştır. Bunun yanında tek bir kubbesi vardır. Minaresi ise kesme taşlardan tek şerefeli olarak dizayn edilmiştir. Cami içerisinde birçok farklı alan bulunur. Abdest alma yeri, bay ve bayan WC bu alanlardan bazılardır.

Bunların yanında caminin avlusunda cami görevlilerinin kalabilmeleri için lojmanlar da bulunmaktadır. 1890 tarihinde bir saat kulesi de yapılmıştır. Dönemin en ünlü mimarlarından biri olan Sarkis Balyan tarafından yapılmış bir binadır. Bu nedenle binada gotik etkisi son derece yüksektir. Birçok farklı bölümden oluşan cami dönemin diğer camilerine göre farklı özellikleri taşıması da bu gotik etkisinden kaynaklanmaktadır. Tasarımının farklılığı sayesinde günümüzde de yerli ve yabancı birçok turist için görülmesi gereken yerler arasındadır.