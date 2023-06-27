Hangi Hastalar Cezaevinde Yatamaz? Hangi Hastalar Cezaevine Girmez?

Cezaevine girememe durumu ancak sağlık nedenlerinden kaynaklı olarak gündeme gelebilir. Hangi hastalar cezaevinde yatamaz sorusuna cevap bulmak için hukuk kaynaklarının incelenmesinde fayda vardır. Hangi hastalar cezaevine girmez konusunda zaman zaman Adalet Bakanlığı tarafından genelge de çıkarılmaktadır. Hangi hastalıklarda cezaevine girilmez sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hangi Hastalar Cezaevinde Yatamaz?

Mahkeme kararı ile verilen cezaların infazı için ilgili kişinin cezaevine konulması gerekir. Bazı hastaların ise cezai yükümlülüğü yoktur. Bu muafiyet durumu sağlık sebebiyle gündeme gelir. Kişinin akıl sağlığı yerinde değilse ve suç işledi ise söz konusu kişi cezaevine girmez. Bunun yerine kişinin ruh sağlığı merkezlerinde tedavi edilme yoluna gidilir.

Cezanın infaz sürecinde hastalanıp da cezaevinden tahliyesi gündeme gelen mahkûmlar da vardır. Bunlar için de hastaneden alınacak sağlık raporu ve bu raporun adli tıp kurumu tarafından onaylanmasına ihtiyaç duyulur. Söz konusu hastalığa sahip olan kişiler yine mahkeme kararı ile cezaevinden tahliye edilebilir.

Hangi Hastalıklarda Cezaevine Girilmez?

Akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler cezaevine girmez. Cezaevinde iken sağlık sorunları yaşayan, kocayan kişiler için ise Cumhurbaşkanının af yetkisi vardır. Bu yetki kullanıldığı zaman mahkûm derhal serbest bırakılır.

Hastalık nedeniyle cezaevine giremeyecek olan kişilerin bu durumunun mahkeme kararı ile sabitlenmiş olması gerekir. Sadece hastane raporu, cezadan muaf tutulmak için yeterli değildir.