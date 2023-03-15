Hararet Yapan Araba Stop Edilir Mi? Hararet Yapan Araba Durdurulur Mu, Nasıl Düzelir?

Hararet yapan araba stop edilir mi sorusunu genelde bu olayı yaşayan kişiler araştırmaktadır. Eğer siz de o kişilerdenseniz haberimizde hararet yapan arabaya ne yapılır sorusunun cevabını vereceğiz. Böyle bir şey başınıza gelmemişse bile sadece araba hararet yaparsa ne olur diye de merak ediyor olabilirsiniz. Eğer o kişilerdenseniz hararet yapan araba durdurulur mu, nasıl düzelir ve soğutulur sorularının cevaplarını sizler için bulduk. Cevaplara erişebilmek için okumaya devam edin ve hararet yapan araba stop edilir mi öğrenmiş olun.

Hararet Yapan Araba Stop Edilir Mi?

Aracın beklenmedik bir zamanda hararet yapması her sürücünün başına gelebilecek bir arızadır. Bu nedenle Hararet Yapan Araba Stop Edilir mi gibi teknik bilgiler hasarı azaltma da çok hayati bir rol oynamaktadır. Bu tip arızalarda arızanın çözümü yada ne olduğundan daha önemli olan o anda ne yapacağınızdır. Çünkü aracın hararet yapmasından daha çok, bu esnada sizin davranışlarınız aracınızda oluşacak hasarı belirleyen en önemli etken olacaktır.

Bu kararı vermek için aracınızın hararetinin kaç olduğunun önemi vardır. 90, 100, 110 hatta yeni tip motorlarda 115'e kadar araç stop edilse dahi sorun olmaz. Fakat çok daha yüksek ısılarda aracın stop edilmesi pek önerilmez.

Hararet yapan arabanın motorunu stop etmememizin nedeni araç motorunun hareketli metal aksamlarının ısı nedeni ile birbirine kaynaması durumunun yaşanma ihtimalidir.

Hararet Yapan Arabaya Ne Yapılır?

İlk etapta aracın neden hararet yaptığını bulmak gerekmektedir. Araç radyatör fanı çalışmadığı için hararet yapıyorsa hararetli iken stop etmek yerine aracı seri şekilde sürmek ön kısımdan giren hava ile radyatörlerdeki suyun soğumasına ve hararetin düşmesine yardımcı olacaktır. Bu aşamadan sonra stop etmek çok daha mantıklıdır.

Fakat devridaim pompası gibi bir arızadan araç hararet yapıyor ise bu durumda motor içindeki sıvı hiç değişmediği için aracın harareti yükseliyor olacaktır. Bu aşamada yapılacak olan şey hem araç kullanıcısı acısından risklidir hem teknik bilgi gerektirir. Araç seri şekilde de olsa rölantide de olsa hararet düşmüyor ise kritik derecelere gelmemiş ise stop edilebilir. Fakat araç kritik derecelere ulaşmış ise motor içerisindeki suyun radyatördeki soğuk suyla yer değişimini manuel olarak sağlayabilirsiniz. Fakat bu işlem ciddi yanıklara ve kazalara neden olabilir. Bilmiyorsanız denemeyin ve teknik bilgisi olan kişilerden yardım alın.

Bu gibi durumda araç teknisyenleri radyatör çıkış hortumunu söker (uzun tornavidalar ve koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Sıcak kaynayan su patlama şeklinde fışkırarak sizi yaralayabilir) buradan motor içindeki su vakum etkisi ile dışarı atılır. Aracın genleşme kabında soğuk su koyulur. Bu işlem motor hararetinin normal derecelere düşene kadar devam edilir. Sonrasında araç stop edilir.

Araba Hararet Yaparsa Ne Olur?

Benzinli veya dizel fark etmeksizin motorlu araçlarda yakıt tüketimi esnasında enerji açığa çıkar. Bu enerji, motorun ihtiyacı olan enerjidir ve aracı hareket ettirir. Fakat enerji açığa çıkarken ısı ortaya çıkar. Söz konusu ısı, yükseldikçe motor ve diğer motor parçaları aşırı derecede ısınır. Bu da istenmeyen bir durumdur. Bu istenmeyen sıcaklık seviyesine ulaşılmaması için bazı parçalardan yardım alınır. Motor soğutma suyu ve soğutma fanı, bu işlev için kullanılır. Genellikle bu iki parçada sorun varsa motor, soğuyamaz. O zaman da hararet yapar. Motorda hararet varsa araç, sizi hararet göstergesi ile uyarır. Araba hararet yaptığı zaman arabada şu gibi sıkıntılar çıkmış olabilir:

• Soğutma sıvısının azalması,

• Soğutma fanının bozulması,

• Hararet göstergesinin bozuk olması

• Motor hararet müşürünün bozuk olması

• Vantilatör kayışının kopması

• Devridaim pompasının bozulması

Motor hararet yaparsa ya da hararet göstergesi yükselirse motor istenenden fazla ısınır. Motorun ve motor parçalarının çok ısınması, hasar görmelerine neden olur. Motor hararet yaptığında yani hararet göstergesi yandığında gerekli önlemler alınmazsa kısa süre içinde motor arızası söz konusu olacaktır.