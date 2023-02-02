Haritaların Sol Kenar Çizgisi Hangi Ana Yönü Gösterir? Haritadaki Sol Kenar Çizgisinin Gösterdiği Yön Nedir?

Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir konusu dört farklı yönlerden sadece biridir. Tüm bu konuların birleştiği alan vardır ve birçok bilginin aktarımını sağlamaktadır. Dolayısıyla Harita kenar bilgileri ile konu ekseninde edinilemeyecek bir veri yoktur. Her zaman olmasa da fiziki ya da beşerî olarak bir haritayı yorumlamak deneyim katacaktır. Bu sebeple haritanın sol çizgisi hangi yönü gösteriyor olduğu dipnot olarak kalması iyi olacaktır. Sonuç olarak haritadaki sol kenar çizgisinin gösterdiği yön nedir ile konun devamlığı sağlanabilir.

Haritaların Sol Kenar Çizgisi Hangi Ana Yönü Gösterir?

Haritalar bir yerin veya ülkenin beşerî ya da fiziki bakımından analiz edilmesini sağlar. Dolayısıyla o yere ait özellikleri de haritalardan öğrenmek mümkündür. Haritaların birçok türü vardır ve hepsi farklı bir alanı simgelemektedir. Örneğin siyasi harita belirlenen bir ülkenin diğer ülkelere olan sınırını gösterir. Fiziki harita için ise daha farklı tanım yapmak gerekir. Fiziki harita da belirlenen bir yerin düzlem ekseninde gösterilmesi olarak tanımlanır. Atlas haritası ise coğrafya, dilbilim gibi faktörleri baz alan bir haritadır. Tüm bu haritaların ortak bir noktası vardır. O da haritalar üzerinde yönü gösteren oklardır. Haritaların sol kenar çizgisi batı yönünü ifade etmektedir.

Harita Kenar Bilgileri

Verilen herhangi bir koordinasyonu yorumlamak ya da bir haritayı analiz etmek için harita okuma bilgisine ihtiyaç duyulur. Bu çerçeveden bakıldığında harita yönleri, koordinat sistemi harita çeşitleri ve harita kenarları gibi konuları bilmek gerekmektedir. Bu bilgiler neticesinde doğru bilgilere ulaşmak muhtemeldir. Konunun bütünlüğünü sağlamak için ise harita kenarlarından bahsetmek gerekir. Harita kenarları için ise dört farklı yönden bahsetmek gerekir. Üst, alt, sağ ve sol olmak üzere dört farklı harita kenarı vardır. Bu kenarlar sırasıyla şu yönleri ifa etmektedir:

Harita Üst Kenar Çizgisi: Kuzey

Harita Alt Kenar Çizgisi: Güney

Harita Sağ Kenar Çizgisi: Doğu

Harita Sol Kenar Çizgisi: Batı