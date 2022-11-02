Hatay’ın Neyi Meşhur? Hatay’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Ülkemizde bulunan bütün şehirler kendilerine özgü, kendilerine has özellikleri ile meşhurdur. Bazı şehirler yiyecekleri ile bazıları ise tarihi dokusu ile bazıları da gezip görülecek yerleri ile öne çıkmaktadır. Hem yiyecekleri hem tarihi dokusu hem de gezip görüşecek yerleri ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Hatay yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır. Hava şartları hemen hemen dört mevsim ziyarete uygun olan Hatay turistlerin yoğun ilgisini çekmekte. Bu yazımızda daha önce Hatay'a gitmemiş ve fakat merak edenlere rehber niteliğindedir.

Hatay'ın Neyi Meşhur?

Akdeniz bölgesinin en batısında bulunan Hatay şehri ziyaret edenler tarafından sevilen, beğenilen ve tercih edilen yerler arasındadır. Şehrin dünyanın köşesinden turistler tarafından sıkça ziyaret edilmesi de dikkat çekmektedir. Şehrin çok eskiye dayanan ve çok farklı medeniyetlere beşiklik etmesinden dolayı oldukça fazla yöresel yemek çeşidine sahip olması, şehrin insanlar tarafından daha çok sevilmesine ve ilgi görmesine yol açmıştır. Şehirde bulunan yerel ve yöresel üretim yapan restoranlar, tarihi yapılar, kısacası gezilecek ve görülecek yerler herkesin merakını uyandırmaktadır.

Hatay'ın En Ünlü Yemeği

Konu Hatay olunca sadece bir yemek seçmek oldukça zor. Çünkü hepsi birbirinden farklı ve lezzetli. Siz okurlara bu yazıda Hatay mutfağına özgü yemekleri, mezeleri ve enfes tatlılardan oluşan bir liste sunacağız.

Fellah Köftesi

Hatay yöresinin en meşhur yemeklerinden biridir. İnce bulgurdan yapılan Fellah köftesi, küçük toplar halinde önce haşlanıyor. Sonrasında sudan alınıp sarımsaklı ve domatesli sosla bulanarak afiyetle yenilir. İstenildiğinde yoğurt eklenerek tüketilebilir.

Biberli Ekmek

İster kahvaltıda, isterseniz gün ortasında ister sıcak ister soğuk olarak tüketebileceğiniz biberli ekmek Hatay'ın vazgeçilmez lezzetlerindendir.

Kağıt Kebabı

Hatay usulü kâğıt kebabı yöreye has olarak, etin satır ile kıyma haline getirilmesi ile olur. Kıyma halime gelen et maydanoz, sarımsak, biber ve domates ile harmanlanarak pişirilir. Hatay'ın öne çıkan lezzetlerinden biridir.

Belen Tava

Hatay ziyaretimizde mutlaka tadılması gereken bir lezzettir. Kuzu kuşbaşı et, kapya biber, doğranmış soğan, sarımsak ve baharatlarla hazırlanır.

Ekşi Aşı

Bu yemek Hatay'ın yöresel lezzetlerinden biridir.

Firik Pilavı

Firik pilavı Hatay yöresinde bol tavuk eti kullanılarak yapılır.

Şıh Muaala

Hatay'a özgü nefis bir patlıcan yemeği olan şeyh mualla yörenin sevilen yemeklerindendir.

Hatay'ın En Meşhur Tatlısı

Hatay şehri denildiğinde aklımıza ilk gelen tatlı künefedir. Onlarca çeşidi olan künefenin ana vatanıdır Hatay. Ancak yöresel başka başka tatlıları da vardır Hatay'ın. Antakya kömbesi, kerebiç ve kireçte kabak tatlıları da Hatay yöresine has tatlılardır. Ziyaret edenlerin çokça bahsettikleri lezzetler arasında yer almaktadırlar.

Hatay'ın Neyi Ünlü?

Oruk, köfte, öcce, şıhıl mahşi, tepsi oruğu, aşur, içli köfte, kabak borani, balıkçıl pilavı, tepsi kebabı, lepeç, keşşir pilavı, kıbbıl nane, baharatlar, zahter, zeytin, zeytinyağı, biber çeşitleri ise Hatay'ın diğer ünlü yemekleridir.