Havacılık Yönetimi Ne İş Yapar? Havacılık Yönetimi Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Havacılık ile ilgili bölümler geçmişten günümüze ilgi çeken bölümler olduğu için havacılık yönetimi ne iş yapar sorusu da sık sorulur. Özellikle meslek seçimi yapan yeni nesillerin merak ettiği sektörlerden biri olan havacılık sektöründe karşımıza çıkan havacılık yönetimi mezunu ne iş yapar sorusunu sizin için cevapladık. Hem kariyer alanında hem de iş bulma imkanları anlamında havacılık yönetimi bölümü iş imkanları ile birlikte tüm detaylara bakmak için yazımızın devamına birlikte geçelim.

Havacılık Yönetimi Ne İş Yapar?

Havacılık ile ilgili bölümler günümüzde yeni yeni tanınıyorken merak edilenlerden biri de havacılık yönetimi mezunu ne iş yapar olmaktadır. Havacılık yönetimi mezunları yani bu okulu bitirmiş olan insanlar genellikle özel sektör olmak ile beraber havaalanı yöneticisi olabilmektedir. Belli staj dönemlerinden sonra yönetim konusunda bir alanda çalışmaya başlamaktadırlar. Havacılık yönetimi mezunları aynı zamanda havaalanlarında güvenlik uzmanları ya da uçuş hareket sorumlusu olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Havacılık Yönetimi Bölümü İş İmkanları

Hem kamu da hem de özel sektörde çalışma imkanı bulan bir iş koludur. Havacılık yönetimi bölümü mezunlarının çalışma alanları ise şöyledir;