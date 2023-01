Hipertimezi Nedir? Hipertimezi Neden Olur, Dünyada Kaç Kişide Var ve Zararları Neler?

Hipertimezi nedir için ilk değinilmesi gereken konu sağlık çerçevesinde düşünülmesidir. Bu durum sağlıkta hatırlama ile ilgili normal kabul gören durumun anormal bir seyirde olmasıdır. Bu nedenle konuyu Hipertimezi hastalık mı sorusunun yanıtıyla değerlendirmek gerekir. Anormal olarak nitelendirildiği için Hipertimezi zararları da söz konusudur. Hipertimezi neden olur için bilimsel açıklamalar elbette vardır. Fakat net bir ifadeye yer verilmemiştir. Nadir bir hastalık olduğu için Hipertimezi kaç kişide var hakkında az sayı söylenebilir.

Hipertimezi Nedir?

Sağlık alanında normal kabul görülen bazı durumlar vardır. Bunlardan biri de her şeyin hatırlanmamasıdır. İnsanlar genellikle yakın tarih harici her durumu hatırlamazlar. Aslında her şeyin hatırlanmaması hem beyin olarak hem de psikolojik olarak sağlıklı olma durumdur. Hipertimezi de hatırlamak olgusu üzerinden anlatılan ve hastalık olarak kabul görülen bir rahatsızlıktır. Hipertimezi üzerinden değinilen hatırlamak eylemi oldukça kapsamlıdır. Yani Hipertimezi hastalığına sahip biri her şeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlayabilir. Bu durum sağlıkta anormal olarak kabul edilir. Artı olarak Hipertimezi hem beyni hem de psikolojiyi ilgilendiren bir konu olduğu için nöropsikoloji alanında incelenir.

Hipertimezi Neden Olur, Dünyada Kaç Kişide Var?

Hipertimezi neden olur için çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Sonuç olarak ise net bir kanıya varılmamıştır. Hipertimezi hastalığının neden olduğu için araştırmacılar tek bir disiplinden ilerlememiştir. Beyin yapısı söz konusu olduğu için nörologlar bu konuyla ilgilenmiştir. Ayrıca kişinin psikolojisini etkileyen bir hastalık olduğu için psikologlar da Hipertimezi hastalığıyla ilgilenmiştir. Hipertimezi hastalığının dünya da kaç kişide olduğundan bahsederken nadir bir hastalık olduğunu vurgulamak gerekir. Çünkü oldukça az sayıda Hipertimezi hastalığına sahip insan vardır.

Hipertimezi Zararları Neler?

Hipertimezi zararları insanın yaşamsal faaliyetlerini etkileyen şeylerdir. Bu hastalığa sahip biri her şeyi hatırlanmaktadır. Aynı zamanda hatırlanan her şeye olumsuz hatıralar da dahil edilir. Olumsuz hatıraların sürekli hatırlanması kişinin psikolojik olarak buhran yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle Hipertimezi hastalığına sahip biri toplumda kendine ait sosyal bir alan oluşturmakta zorlanabilir. Yaşamak için gerekli olan besin ihtiyacını karşılamada da sorunlar yaşanabilir.