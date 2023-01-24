Hyung Ne Demek? Korece Hyung Nim Ne Anlama Gelir ve Kime Denir?

Güney Kore'de saygı ve sevgi ifadesini göstermek için küçüklerin kendine yaşça büyük kimselere karşı kullandığı ifadeler vardır. Kore dizilerini izleyen kişiler bu tabir ile çok sık karşılaşmıştır. Bunlardan birisi olan hyung ifadesinin ne demek olduğu da kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Kadınların ve erkeklerin kendinden yaşça büyük kimselere kullandığı ifadeler değişiklik göstermiştir. Bu ifadelerden birisi olan hyung, dilimizde karşılaşmadığımız bir durumdur. Hyung nim ne demek, Korece'de hyung ne anlama gelir sorularına cevap arayan kullanıcılar internete başvurmuştur. Kore hayranlarının da çok severek izlediği dizlerde karşılaştığı Korece bir kelime olan hyung nim ne anlama gelir ve kime denir? İşte merak edilenler...

Hyung Ne Demek?

Yabancı bir kelime olan Hyung ifadesinin ne demek olduğu, bu ifadeyi ilk kez duyanlar tarafından merak edilmiştir. Kore'de çok sık duyulan bu hitap şekli abi anlamına gelmiştir. Hyung, saygı duyulan kendinden yaşça büyük erkeklere karşı bir hitap şekli olarak karşımıza çıkar. Bu hitap sadece erkekler tarafından kullanılır. Kadınlar ise bu ifadeden farklı bir hitap şekli ile konuşur. Bu durumda her ikisi birbiriyle karıştırılmaması gerekmektedir. Korece olan bu ifade Kore halkında çok sık kullanılmıştır.

Korece Hyung Nim Ne Anlama Gelir?

Güney Kore'de saygı önemli bir husustur. Bu nedenle erkek ve kadınlar, kendinden yaşça büyük kimselere karşı saygı içeren ifadelerde bulunur. Hyung da bu hitap şekillerinden birisidir. Bu ifadeyi daha önce duymayan kişiler, Korece hyung nim ne anlama gelir sorusuna cevap aramıştır. Hyung, Kore'de erkeklerin kendinden yaşça büyük erkeklere hitap şeklidir. Aralarında kan bağı olmasa da kardeş gibi hissettiği kişiye karşı bu ifade erkekler tarafından kullanılmıştır. Saygılı olmanın gerektiği ortamlarda ise sonuna "nim" eklenerek kullanılır.