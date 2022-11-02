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Giriş Tarihi: 2.11.2022 14:49 Son Güncelleme: 2.11.2022 14:51

İcra Dosyası Sorgulama - E-Devlet UYAP İcra Dosyası Sorgulama Nasıl ve Nereden Yapılır?

İcra Dosyası Sorgulama - E-Devlet UYAP İcra Dosyası Sorgulama Nasıl ve Nereden Yapılır?

İcra dosyası sorgulama işlemi vatandaşlar tarafından sıkça yapılan online işlemlerden birisidir. Pek çok kişi online olarak bu işlemi hallederek vakit kazanmak için e-devlet icra dosyası sorgulama işleminin nasıl yapıldığını merak etmektedir. Bizlerde bu yazımızda sizler için UYAP icra dosyası sorgulama işleminin nasıl yapıldığını ele aldık. Online icra dosyası sorgulama işlemi hakkındaki tüm detaylar içeriğimizin devamında.

İcra dosyası sorgulama işlemini artık online olarak avukatlara ve icra dairelerine başvurmadan yapmak mümkün. Vatandaşların kamu işlerinde büyük kolaylık olan E-Devlet uygulaması hizmeti, birçok işlemin yanı sıra icra dosyası sorgulama işlemini yapmamıza olanak sağlamaktadır. Şimdi hep birlikte, icra dosyası sorgulama nasıl yapılır inceleyelim.

E-Devlet UYAP Üzerinden İcra Dosyası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ülkemizin 18 yaş üstü vatandaşlarının hemen hepsinin kamuyla alakalı başvuruları, sorgulamaları ve pek çok işlemi için kullandığı E-Devlet hizmeti uygulaması sayesinde dava dosyalarına ulaşmamız mümkündür. Adli pek çok işlemin, başvurunun yahut sorgulamaların yapılabildiği E-Devlet hizmeti uygulaması sayesinde icra dosyalarının ne durumda olduğunu öğrenmek mümkün. Eskiden icra davalarının ne durumda olduğunu öğrenmek için vatandaşlar icra dairelerine yahut avukatlara gitmek zorundayken, şimdi e devlet hizmeti sayesinde online olarak icra dosyası sorgulama işlemini yapabilmektedir.

Vatandaşlar eskiden açılmış ya da şu anlık şahıslarına açılmış bir icra davası olup olmadığını öğrenmek için icra dosyası sorgulama işlemini yapabilmek için sadece E-Devlet şifresine sahip olarak, E-Devlet uygulamasına erişim sağlamasını yeterli. Eğer sizde E-devlet üzerinden ya da UYAP üzerinden icra dosyası sorgulama işlemini yapmak istiyorsanız, sizler için izlemeniz gereken adımları şöyle sıralayabiliriz;

E-Devlete giriş> Kurumlar> Adalet Bakanlığı> UYAP Portalı Vatandaş Girişi

Ya da

E-Devlete Giriş> Kurumlar > Adalet Bakanlığı> İcra Dosyası Sorgulama

Hatırlatmakta fayda var, yukarıdaki her iki işlem için de E-Devlet şifresine sahip olmak gereklidir.

E Devlet İcra Dosyası Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız

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İcra Dosyası Sorgulama - E-Devlet UYAP İcra Dosyası Sorgulama Nasıl ve Nereden Yapılır?
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