İkili Tarama Testi Aç Karnına Mı Yapılır? İkili Tarama Testinden Önce Yemek Yenir Mi?

İkili tarama testi aç karnına mı yapılır hamile bir annenin ilk üç ayında soracağı bir soru başlığıdır. Bir anne için karnındaki bebeğinin her günü bile önemlidir. Bu önemden kaynaklı bebeği hakkında bazı sağlık durumları öğrenmek ister. Zaten bu nedenle ikili tarama testinden önce yemek yenir mi üzerinde durulur. Hem annenin hem de doktorun dikkat etmesi gereken bir durumdur. Sonuç olarak 2'li tarama testi aç mı tok mu yapılır sorusu ortaya çıkar ve doğru olan yanıt bulunmaya çalışılır.

İkili Tarama Testi Aç Karnına Mı Yapılır?

Anne olacak bir bireyin 9 aylık bir süreci vardır. 9 ay sürecinde bebek neredeyse her gün gelişim gösterir. Anne karnındaki bebek ilk üç ay farklı noktalarda gelişim gösterirken son üç ayında farklı şekilde gelişir. Aynı zamanda 9 ayın her ayı boyut olarak da büyür. Bahsedilen bu süreçte sağlıklı kabul edilen değerler vardır. Bu değerler bebeğin gelişimi için hayati önem taşır. Aynı zamanda bu değerlerin ölçüleceği testler vardır. İkili tarama testi de bunlardan biridir. Gebelik döneminin üçüncü ayında ikili tarama testi ile karşılaşırız. Hatta gebelik döneminin ilk üç ayı desek daha doğru olur. Bebek için önemli olan ikili tarama testinin bir ön hazırlığı var mı, varsa ne olduğunu bilmek önemlidir. Başlıktan da hareketle ikili tarama testi aç karnına yapılmalıdır gibi bir durum söz konusu değildir.

İkili Tarama Testinden Önce Yemek Yenir Mi?

İkili tarama testi sayesinde anne karnındaki bebeğin çeşitli hastalıklara meyilli olup olmadığı analiz edilir. Örneğin Down sendromu ya da Edwars sendromu ikili tarama sonucu ortaya çıkacak bir durumdur. Bu sendromlar harici başka hastalıklar da ikili tarama sonucu ortaya çıkmaktadır. Sendromlardan da anlaşılacağı üzere anne karnındaki bebeğin sağlığı için yapılması gereken bir testtir. İkili tarama testi için gönül rahatlığı ile söylenecek bir şey vardır. O da testten önce yemek yenmez ya da yemek yenir gibi bir ayrımın olmamasıdır.