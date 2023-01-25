İktisat Mezunu Ne İş Yapar? İktisat Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

İktisat mezunları hangi meslek dallarında iş bulabilir sorusu özellikle üniversite planları sırasında yapılan araştırmalarda sıkça gündeme gelmektedir. Oldukça önemli bir ekonomi eğitimi birimlerinden birisi olan iktisattan mezun olanlar hangi mesleğe sahip olur? İktisat mezunu ne iş yapar? Bu soruların ayrıntılı yanıtları ve iktisat alanı meslek dalları hakkında bilgilere içeriğimizde ulaşabilirsiniz.

İktisat Mezunu Ne İş Yapar?

Ekonomi ve yönetim bilimlerinin önemli alanlarından birisi de iktisat dalıdır. Hemen hemen bütün üniversiteler de mevcut olan iktisat fakülteleri, eşit ağırlık alanından binlerce öğrenciyi kabul etmektedir. Bölüm tercihi yapılırken ilk dikkat edilen unsurların başında, seçilen bölümün iş bulma ve meslek dalları kapasitesi olmaktadır. Durum böyle olunca iktisat okumayı tercih eden bireyler de ileride iş bulma konusunda ne gibi durumlarla karşılaşacağını ya da hangi meslek dallarında çalışabileceğini merak etmektedir. Hem özel sektörde hem de kamuda iktisat mezunlarının gelebileceği birçok pozisyon ve meslek grupları vardır. İktisat mezunlarının çalışabileceği meslek dalları genel olarak şunlardır;

Muhasebe

Bankacılık

Maliye

Vergi daireleri

Uluslararası ilişkiler

Halkla ilişkiler

Dış ticaret

Mali müşavirlik

Finans danışmanlığı

Borsa uzmanlığı

Devlet memurluğu

Özel Sektörde Ve Kamuda İktisat Mezunu Ne İş Yapar?

İktisat bölümü iş bulma ve meslek dalı açısından zengin sayılabilecek kadar seçeneğe sahiptir. İster özel ister kamuda olsun iktisat mezunları çeşitli alanlarda çalışabilmektedir. Özel sektörde sıklıkla bankacı olmayı tercih eden iktisat mezunları bankacılığın dışında finans danışmanlığı, borsa danışmanı, muhasebe, mali müşavirlik, dış ticaret, ithalat ve ihracat uzmanlığı gibi alanlarında çalışabilirler.

Kamuda yani devlet kurumlarında ise iktisat mezunları devlet dairesi memurluğu, vergi daireleri, maliye, denetim kurulları, devlet bankaları, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda çalışabilmektedir.