İMEİ Sorgulama - E-Devlet Telefon İMEİ Sorgulama Nasıl ve Nereden Yapılır?

Telefon IMEI sorgulama işlemi son yıllarda sıklıkla yapılan online işlemlerden birisidir. İnsanlar kullandıkları telefonların kimlik numaralarının geçerli olup olmadığını öğrenmek için başvurduğu IMEI sorgulama işlemi, özellikle 2. El telefon satın alındığı zaman yapılması gerekmektedir. Bu işlemi pek çok online işlem gibi e devlet üzerinden yapmak mümkün, nasıl mı? İşte, e devlet IMEI sorgulama işlemi hakkında merak edilenler...

IMEI Nedir, Ne İşe Yarar?

Tam açılımıyla ismi Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği olan IMEI, her cep telefonunun kendine özgü 15 veya 14 haneli rakamlardan oluşan bir kimlik numarasıdır. Bu numaralardan oluşan sayı grubu cihazın tanımlayıcısı ve diğer cihazlardan ayırt edici özelliğidir. En basit haliyle anlatmak gerekirse, IMEI numarasını insanların kimlik numarası ya da parmak izleri ile tabir edebiliriz, ancak şunu unutmamak gerekir ki bu benzerlik amaçları yani ayrıştırma ve tanımla için geçerlidir.

IMEI numarası herhangi bir hırsızlık durumunda, kişinin cihazına blok koymasına, bu durumunda telefonun bulunmamasının kolaylaşmasına fayda sağlar.

E-Devlet Üzerinden IMEI Sorgulama Nasıl Yapılır?

Teknoloji çağında olmamızın en büyük nimetlerinden birisi de, online ortamlarda pek çok işlemi bir kaç tuşla halledebiliyor olmamızdır. Vatandaşlara büyük bir kolaylık olan E-Devlet uygulaması pek çok online işlemi halletmemize imkan sağlamaktadır. IMEI numarası sorgulamak için de E-Devlet uygulamasını kullanabilirsiniz. IMEI numarası sorgulamak için E-Devlet uygulamasında izlemeniz gereken adımlar şöyledir;

Öncelikle E-Devlet uygulamasına giriş yapılmalı, sonra Kurumlar> Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu> IMEI İşlemleri> IMEI Sorgulama şeklindedir.

Siz sevgili okurlarımız için kolaylık olması adına E-Devlet üzerinden IMEI sorgulamasını yapabilmeniz için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

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