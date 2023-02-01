Input Ne Demek? Şarj Aleti ve Adaptörde Input Değeri Nedir, Ne İşe Yarar?

Tarihsel süreç içerisinde ilk defa bir ekonomi terimi olarak kullanılmakta olan input terimi, günümüz yaşamında bilişim ve teknoloji alanlarında da anlam kazanmıştır. Peki, kullanmış olduğumuz bazı teknolojik ve elektronik aletlerin üzerinde bulunan İnput değeri nedir? Dilerseniz, input nedir konusu ile ilgili olarak tüm detayları birlikte inceleyelim...

Input Ne Demek?

Bilişim ve teknoloji alanlarında ismi sıklıkla duyulan input terimi; Türkçe diline, İngilizce'den geçmiştir ve kelime; ''giren şey, katkı, girdi'' anlamına gelmektedir. Ayrıca çeşitli ilgi alanlarında ise input; veri girişi, belirli bir makineye verilen enerji seviyesi gibi anlamlara da tekabül etmektedir. Özellikle elektronik aletler ile elektrik akımının geçişi sırasında köprü görevi görmekte olan çeşitli elektronik ve kablolu ürünler üzerinde bulunan input değeri; elektriğin girişinden sorumlu bir yapıdadır. Bu sebeple input değeri, özellikle kullanılmakta olan ürünlerin kalitesi ve güvenliği için oldukça önemli değerlerin göstergesi olabilmektedir.

Şarj Aleti ve Adaptörde Input Değeri Nedir, Ne İşe Yarar?

Adaptörlerde ve şarj aletlerinin üzerinde yer almakta olan input değerlerinin kısaca açıklaması ve görevleri şu şekilde ifade edilebilir;

Input: 100-240, daha açıklayıcı bir biçimde ise 100 ila 240 arasındaki elektriği çekmektedir.

Output: Çekmekte olduğu elektriği, dönüştürerek, en fazla 5 Volt olacak biçimde verebilmektedir. Ayrıca genel olarak bilindiği üzere bataryalar 3.7volt düzeyindedir. mA değeri yukarıda olanları ise çok daha hızlı şarj edebilmektedir.

Ayrıca genel olarak adaptörlerde ve şarj aletleri üzerinde yer alan, input 100-240 V 50/60 Hz 0.3 A input yazmakta olan bölümler, adaptörlerin çalışma ve gerilim-frekans değerleri olarak ifade edilmektedir. Görülebilen 0.3A ise maksimum çekilebilen akımın değerini ifade etmektedir. Bilinmelidir ki Türkiye'de bulunan stabil gerilim değeri 220V 50hz olmaktadır ve de 5V 1.8A output ise adaptörlerin çıkış değeri olarak bilinmektedir.