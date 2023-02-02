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Haberler Keşfet Haberleri İnsan Kaynakları Mezunu Ne İş Yapar? İnsan Kaynakları Yönetimi Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?
Giriş Tarihi: 2.2.2023 10:37 Son Güncelleme: 2.2.2023 10:38

İnsan Kaynakları Mezunu Ne İş Yapar? İnsan Kaynakları Yönetimi Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

İnsan Kaynakları mezunu ne iş yapar; kişilerin en fazla seviyede verim sağlamasını, insan gücünü ve iş gücünü organize etme gibi birçok konuda görev alabilecek kişileri yetiştirmektedir. Kurumların yönetim ekiplerinde bulunacak olan insan kaynakları bölümü mezunları idari işlerden, işe alım aşamalarından sorumlu olmaktadırlar. Bu bölümü seçenlerin; disiplinli, iletişimi becerileri yüksek bireyler olması gerekir. İnsan Kaynakları mezunu ne olur okul bittikten sonra ya da Devlette ve Kamuda nerede çalışır soruları detaylı olarak aşağıda yanıtlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Mezunu Ne İş Yapar? İnsan Kaynakları Yönetimi Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

İnsan kaynakları ne iş yapar bu konuda bilgi vermeden önce insan kaynakları mesleği nedir bunu cevaplayalım; kamu veya türlü endüstrilerde iş gücünü doğru bir şekilde yönlendirmek ve daha etkili bir şekle getirmek için sürdürülen faaliyetlerin tamamıdır. Gün geçtikçe globalleşen dünyada ticari kısımda rekabetin de fazla olduğu iş yerlerinde insan kaynağını doğru yönetmek çok önemlidir. Bu konuda da yapılacak işe uyan bir kişinin alınması için kararı verecek uzman insanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

İnsan Kaynakları Mezunu Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları ne iş yapar, çalışılan şirketlerde mevcut pozisyonlarda görev alabilecek uygun kişileri seçmektedir. Bu süre boyunca seçme, mülakat yapma ve planlama faaliyetlerine uygun bir şekilde hareket etmektedir. Çalışılan şirkette idari ve mali amaçları belirlemek amacıyla haftalık ve aylık raporlar yapmaktadırlar. Daha detaylı bahsetmek gerekirse İnsan kaynakları yönetimi ne iş yapar; yapılan iş ilanlarının yayınlanma alanını seçer, iş başvurularına olumlu veya olumsuz geribildirim vermektedir. Şirkette görev alan personelin verimliliğini artırmak amacıyla sene boyunca memnuniyet anketleri ve performans tablolarının takibini yaparak yönetim ekibine göndermektedir. Bununla beraber işe giriş ve işten çıkış saatlerinin yasal mevzuat doğrultusunda raporlanmasını sağlamaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, idari personelin kariyer sürecini de belirlemek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Gereken zamanlarda eğitim programları yaparak çalışanların bunlara katılmasına olanak sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

İnsan kaynakları mezunu ne iş yapar, bu kişiler hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Kamu alanda memur, veri hazırlamacı, kontrol yöneticisi, bilgisayar uzmanı gibi çeşitli görevlerde bulunabilecek birimlerde yer alabilmektedirler. Özel sektörde ise insan kaynakları departmanlarında çalışmak mümkündür. Lisans eğitim programını İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde yapan bireyler, yüksek lisans da yaparak akademisyen olabilmektedirler.

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İnsan Kaynakları Mezunu Ne İş Yapar? İnsan Kaynakları Yönetimi Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?
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