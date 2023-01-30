Instagram Ne Zaman Kuruldu? Instagram Türkiye Hangi Yıl Kuruldu, Ne Zaman Çıktı?

Instagram, insanların fotoğraf ya da video paylaştıkları, insanlarla iletişim halinde oldukları popüler bir mecra olarak gündeme gelmektedir. Aynı zamanda bir iş olarak da kullanılan bu mecra, 6 Ekim 2010 'da yayınlanmıştır, bu da instagram ne zaman açıldı sorusuna cevap olmaktadır. Instagram ne zaman popüler oldu sorusuna net bir cevap verilememektedir. Fakat Facebook satın aldıktan sonra bu uygulamaya birçok güncelleme getirdi. Örneğin, iOS ve Android telefonlarda uygulama şeklinde yerini almasını sağladı. Bu gelişmelerin ardından 2011 yılında sonra insanların dikkatini çekti ve zamanla popülerleşmeye başladı diyebiliriz. Hadi gelin instagram ne zaman kuruldu adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Instagram Nedir?

Instagram, Facebook tarafından 2012 yılında satın alınan bir sosyal medya uygulamasıdır. Kullanıcılar fotoğraf ve video paylaşabilir, diğer kullanıcıların içeriklerini beğenebilir ve yorum yapabilirler. Ayrıca, kullanıcılar profilleri oluşturabilir ve diğer kullanıcıları takip edebilirler. Instagram, özellikle genç nesil arasında popüler olmuş ve fotoğraf paylaşma, moda, yemek, seyahat gibi konularda kullanıcıların içeriklerini paylaşmasına olanak tanımaktadır.

Instagram Ne Zaman Kuruldu?

Instagram, 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulmuştur. 6 Ocak 2010 tarihinde iOS işletim sistemi için yayınlandı ve hızla popüler hale geldi. İlk olarak, sadece fotoğraf paylaşma özelliği sunan uygulama, zaman içinde video paylaşma, direct message (doğrudan mesaj) gibi özellikler de eklenerek geliştirildi. Ayrıca, Instagram, hashtag (başlık etiketi) ve etiketleme özellikleri ile fotoğrafların ve videoların keşfedilmesini kolaylaştırdı.

2012 yılında, Facebook tarafından satın alınan Instagram, hala popüler olarak kullanılmakta ve güncel olarak geliştirilmektedir. O yıllarda Instagram, yalnızca fotoğraf paylaşabildiğiniz bir sosyal medya uygulaması olarak kabul edilirken, günümüzde sadece fotoğraf ve video paylaşmakla kalmaz aynı zamanda iletişim, e-ticaret ve reklam verenler için büyük bir fırsat sunmaktadır.

Instagram, kuruluşundan bu yana birçok özellik ve güncelleme ekledi. Örneğin, 2013 yılında Instagram Direct (Doğrudan) özelliği eklendi ve bu sayede kullanıcılar arasında özel mesajlaşma yapılmasına olanak tanındı. Aynı yıl instagram hikaye özelliği de sunuldu. Bu özellik, kullanıcıların gün içinde yaşadıkları anıları hikaye olarak paylaşmasına olanak tanıdı ve Snapchat'in popülerliğini azaltmaya başladı.

2017 yılında Instagram, e-ticaret özelliklerini sunmaya başladı ve kullanıcıların ürünleri Instagram 'da satın almasına olanak tanıdı. 2018 yılında Instagram, IGTV özelliğini sundu ve bu sayede kullanıcılar, daha uzun süreli videolar paylaşabildi. 2020 yılında Instagram, Reels özelliğini sundu ve TikTok 'un popülerliğini azaltmaya başladı. Aynı zamanda instagram, günümüzde sadece fotoğraf ve video paylaşmakla kalmaz aynı zamanda iletişim, e-ticaret ve reklam verenler için büyük bir fırsat sunmaktadır.

Instagram Türkiye Hangi Yıl Kuruldu, Ne Zaman Çıktı?

Instagram, 2010 yılında ABD'de Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulmuştur. Ancak Türkiye'de ne zaman çıktığı konusunda belirli bir tarih bulmak zor olabilir. Öncelikle, Instagram'ın ilk olarak sadece iOS işletim sistemi için yayınlandığını ve daha sonra Android işletim sistemi için de yayınlandığını belirtelim.

Türkiye'de Instagram'ın ne zaman çıktığı konusunda belirli bir tarih bulmak zor olabilir. Ancak, Türkiye'de Instagram kullanımının 2011 yılından itibaren hızla yaygınlaştığı ve 2012 yılında Facebook tarafından satın alındığında zaten Türkiye'de popüler bir uygulama olduğu söylenebilir.

Türkiye, Instagram kullanımı açısından dünya genelinde önemli bir pazardır. Türkiye'de Instagram'ın aktif kullanıcı sayısı yıllar içinde hızla arttı ve 2020 yılında Türkiye'de Instagram'ın aktif kullanıcı sayısının yaklaşık 20 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu, Türkiye'de Instagram'ın popüler olmasının bir göstergesidir ve Türkiye'de Instagram kullanıcılarının sayısının ilerleyen yıllarda daha da artması beklenmektedir.

Sonuç olarak Instagram Türkiye'de 2011 yılından itibaren yaygınlaşmaya başladı ve 2012 yılında Facebook tarafından satın alındığında zaten popüler bir uygulama idi. 2020 yılında Türkiye'de Instagram'ın aktif kullanıcı sayısının yaklaşık 20 milyon olduğu tahmin edilmektedir.