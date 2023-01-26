İş Sağlığı Ve Güvenliği Ne İş Yapar? İSG Mezunu Ne Yapar, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

İş sağlığı ve güvenliği ne iş yapar ve aynı bağlamda sorulan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ne iş yapar, soruları cevabını bazı meslek sektörlerinden bulmaktadır. Çalışanların genel olarak güvenliklerinden sorumlu olan iş sağlığı ve güvenliği mezunu nerelerde çalışır anlayabiliriz. İş yeri dâhilinde çalışanların fiziksel ya da biyolojik hastalıklarından sorumlu olan ve riskleri azaltan uzmandır. Bu bağlamda İSG uzmanı iş imkânları neler bakacak olursa oldukça geniş kapsamlıdır. Özellikle inşaat sektöründe İSG uzmanlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, bütün iş yeri dâhilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önlemek için prosedürler geliştirmekle sorumludur. İşçilerin, iş güvenliğinde uyması gereken kuralları geliştirip uygulamaktadır.
Her meslek grubunda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği uzmanının da belirli özellikleri olmalıdır. Bu belli başlı özellikler şunlardır:
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yerinde çalışanların hemen hemen her konuda dikkatli olmasını sağlar. Fiziksel, kimyasal ve fiziksel tehlikeleri ortadan kaldırmak onun işidir. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı şunları yapmaktadır:
Bu bölümden mezun olanların iş olanakları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler.
Ayrıca ülkemizde yeniden düzenlenen kanunlarla birlikte kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış yeni yaptırımlar getirilmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.