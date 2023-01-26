İş Sağlığı Ve Güvenliği Ne İş Yapar? İSG Mezunu Ne Yapar, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

İş sağlığı ve güvenliği ne iş yapar ve aynı bağlamda sorulan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ne iş yapar, soruları cevabını bazı meslek sektörlerinden bulmaktadır. Çalışanların genel olarak güvenliklerinden sorumlu olan iş sağlığı ve güvenliği mezunu nerelerde çalışır anlayabiliriz. İş yeri dâhilinde çalışanların fiziksel ya da biyolojik hastalıklarından sorumlu olan ve riskleri azaltan uzmandır. Bu bağlamda İSG uzmanı iş imkânları neler bakacak olursa oldukça geniş kapsamlıdır. Özellikle inşaat sektöründe İSG uzmanlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği nedir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, bütün iş yeri dâhilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önlemek için prosedürler geliştirmekle sorumludur. İşçilerin, iş güvenliğinde uyması gereken kuralları geliştirip uygulamaktadır.

İSG Uzmanında Olması Gereken Özellikler:

Her meslek grubunda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği uzmanının da belirli özellikleri olmalıdır. Bu belli başlı özellikler şunlardır:

Sorumluluk sahibi,

Tedbirli,

Çabuk ve doğru karar verebilen,

Dikkatli; ayrıntıları algılayabilen,

İletişim becerilerine sahip,

Güçlü; stres altında çalışabilen,

Tertipli ve düzenli çalışabilen,

Yönergeleri izleyebilen,

Sayısal yeteneğe sahip,

Fen bilimleri alanına ilgili

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ne İş Yapar

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yerinde çalışanların hemen hemen her konuda dikkatli olmasını sağlar. Fiziksel, kimyasal ve fiziksel tehlikeleri ortadan kaldırmak onun işidir. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı şunları yapmaktadır:

İşçi sağlığı veya güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetleri askıya almak,

Kazaların nedenlerini tespit etmek veya gelecekte bu tür olayların nasıl önlenebileceğini belirlemek üzere araştırma yapmak,

Çalışanları, potansiyel tehlike barındıran iş metotlarından veya materyallerinden korumaya yardımcı olacak önlemler almak,

Güvenlik standartlarına ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak için iş yeri ortamlarını, donanımlarını veya uygulamalarını incelemek,

Gürültü anketleri, sürekli atmosfer izleme, havalandırma araştırmaları veya asbest yönetimi planları gibi sağlık programları geliştirmek veya sürdürmek,

Analiz için toz, gaz veya diğer potansiyel toksik madde örneklerini almak,

Çalışanın sağlığını, rahatlığını veya performansını etkileyebilecek havalandırma, egzoz donanımı, aydınlatma veya diğer koşulların yeterliliğini araştırmak,

Sağlık veya güvenlik konularında eğitim programları düzenlemek,

Sağlıkla ilgili şikâyetleri araştırmak ve kamu sağlığı mevzuatına uyduklarından emin olmak için tesisleri denetlemek,

Tehlikeli koşul veya donanımları düzeltici yöntemler oluşturmak üzere mühendisler ile iş birliği yapmak,

Acil durum prosedürleri geliştirmek,

Yangın önleme donanımı, güvenlik donanımı veya ilk yardım malzemelerinin varlığını sağlamak için belirtilen alanları kontrol etmek.

İş İmkânları Neler

Bu bölümden mezun olanların iş olanakları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler.

Ayrıca ülkemizde yeniden düzenlenen kanunlarla birlikte kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış yeni yaptırımlar getirilmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.