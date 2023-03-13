Islak Saça Boya Yapılır Mı? Saç Islakken Boya Sürülür Mü, Tutar Mı?

Islak saça boya yapılır mı? Özellikle kadınların kullandığı bir güzellik ürünü olan saç boyasını yapmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Peki bunlar nelerdir biliyor musunuz? Bunlardan en önemlisi boyanın iyi tutması için nasıl sürmeniz gerektiği. Saç ıslakken boya sürülür mü tutar mı, boya yapmadan önce ve sonra nelere özen göstermelisiniz? Saçınıza boya yapmadan önce bilmeniz gereken her şey yazımızda!

Islak Saça Boya Yapılır Mı? Saç Islakken Boya Sürülürse Saça Sürülen Boya Tutar Mı?

Saçlarınızı boyamak için kimi zaman profesyonel olan kuaförlerden destek alsanız da bazen çeşitli nedenlerden dolayı evde kendiniz boya yapmayı tercih edebilirsiniz. Peki saç boyanızı evde kendiniz yapacaksanız nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bu püf noktalara dikkat etmek istediğiniz sonucu almanız için oldukça önemlidir. Evde saç boyamakla ilgili en çok merak edilen sorulardan biri boya ıslak saça mı yoksa kuru saça mı uygulanmalı sorusudur.

Saç boyanızı ıslak saçınıza da kuru saçınıza da uygulayabilirsiniz. Ancak bu noktada boyadan beklediğiniz sonuca göre bir tercih yapmanız gerekiyor. Saçlarınızda ışıltı, gölge ya da minik aydınlık dokunuşlar eklemek istiyorsanız evde saçınızı boyarken ıslak saça uygulama yapabilirsiniz. Saçlarınız ıslakken suyu çeker ve saç boyası saçınızın rengini tamamen değiştirmez. Islak saça uyguladığını boya yumuşak bir renk geçişi yapmanızı sağlar. Yani saçınızda doğal bir değişim yapmış olursunuz. Ancak ıslak saçınıza boya işlemi yapmanızın bazı olumsuz yanları da olabilir. Saçlarınız ıslakken boya yaptığınızda renk değişimi takip edemezsiniz. Aynı zamanda kuru ve yıpranmış bir saçınız var ise ıslak saça uygulama yapmanız durumunda saçlarınız nemi çekebilir ve boya saçınıza geçmeyebilir bu da saçınızda renk eşitsizliğine neden olabilir.

Saçlarınızda iddialı ve keskin bir geçiş görmek ya da varsa beyaz saçlarınızı tamamen kapatmak istiyorsanız o aşamada kuru saça uygulama yapmanız daha doğru olacaktır. Ancak kuru saça boya yapmak ıslak saça boya yapmaktan daha zahmetli olabilir. Islak saça boyayı yaymak kuru saça yaymaktan çok daha kolaydır. Ancak kuru saçta istediğiniz sonucu takip edebilirsiniz. Her iki şekilde de boya işlemini yapmanız mümkündür. En doğru seçim için boyadan beklentinizi iyi ölçüp tercihinizi ona göre yapabilirsiniz.