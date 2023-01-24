İşletme Mezunu Ne İş Yapar? İşletme Yönetimi Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

İşletme mezunu ne iş yapar konusu kamu ve özel sektör için farklılık gösterebilir. İşin niteliklerinden alınan maaş tutarlarına kadar sektör farklılığı olan bir alandır. Bu nedenle işletme okuyan ne olur sorusuna tekdüze yanıt vermek mümkün olmaz. İşletme yönetimi mezunu ne olur, devlette ve kamuda nerede çalışır sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve yazımızın devamında sizler için paylaştık.

İşletme Mezunu Ne İş Yapar?

İşletme mezunları birçok farklı alanda çalışabilecek kişilerdir. Okulda alınan dersler kapsamında bu kişiler kendi işletmelerini kurabilecekleri gibi herhangi bir şirket ya da işletmede farklı pozisyonlarda işe girebilirler. Genel olarak işletmelerin iş operasyonlarının kontrolünü ve denetimini sağlayan kişilerdir. Bunların yanında şirket organizasyonu içerisinde hem yönetim hem de liderlik açısından öne çıkan kişilerdir.

İşletme bölümünden mezun olan kişiler şirketlerin insan kaynakları, pazarlama, üretim ve muhasebe gibi alanlarında çalışabilirler. Bunların yanında büyük ve küçük çaplı işletmelerde aldıkları görev ve sorumluluklar da farklılık gösterir. Yatırım ve finans kurumlarında çalışabilen bu kişiler aynı zamanda kamuda da çalışabilirler. Genel olarak ofis ortamlarında çalışmaya uygun kişilerdir.

İşletme Yönetimi Görev ve Sorumlulukları

İşletme yönetimi bölümünü bitirenler çalıştıkları kurumlarda masa başında çalışan kişilerdir. Bu kişiler şirket ortamında hangi alanda işe girmişler ise o alanda sorumluluk üstlenirler. Muhasebe ise şirketin mali işleri, gelir gider hesaplamaları gibi işlerle meşgul olurlar. İnsan kaynaklarında görev almışlarsa işe alım, personel dosyalarını düzenleme gibi işleri yapmakla sorumludurlar. Bunlara ek olarak eğer idari kadroda yer almışlarsa genel olarak yönetimden sorumlu kişilerdir.

İşletme İş İmkanları Neler?

İşletme Türkiye'de en fazla mezun veren bölümlerden biridir. Örgün öğretim yanında açık öğretim ve uzaktan eğitim fakültelerinde de binlerce kişi bu bölümde eğitim alır. Mezun ve okuyan sayısı fazla olduğundan iş imkanları da ister istemez daralmaktadır. Ancak kendini mesleğinde yetiştiren elemanlar her zaman iş bulabilme imkanına sahip olabilmektedir.

İşletme personelleri genel olarak büro ortamına uygun olan kişilerdir. Bilgisayar gibi ofis elektronik ürünleri iyi kullanabildiklerinden hem kamu hem de özel sektörde aranılan meslek grupları arasında yer alır. Bu kişiler serbest muhasebeci olabilirler. Mali müşavir ve yeminli mali müşavir de olabilme şansına sahiptirler.

Devlet kuruluşlarının idari hizmetlerinde, muhasebe ve danışma gibi alanlarda çalışabilirler. Personel ve öğrenci işleri bölümleri yine işletmeden alım yapmaktadır. Yatırım ve finans kurumları işletme mezunlarına iş imkanı sağlayan kurumlardır. Kamu ve özel bankalar da iş imkanı bulabilecek yerler arasında bulunur. Dolayısı ile işletme bölümü çok kapsamlı bir bölümdür. Bu bölümde okuyan kişiler yabancı dil, iyi bir staj ve çeşitli kurslar ile kendilerini yetiştirdiklerinde oldukça iyi standartlarda iş bulabilme imkanlarını değerlendirebilirler.