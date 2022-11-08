Isparta’nın Neyi Meşhur? Isparta’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Isparta'nın neyi meşhur şeklinde küçük bir araştırma yaptığınızda karşınıza bol miktarda gül ve gül ürünleri çıkacaktır. Bir gül cenneti olan Isparta, küçük olmasının yanında gelişmiş bir şehirdir. Isparta'nın nesi meşhur diye merak ettiğinizde şehirdeki gül işletmelerinden fikir alabilirsiniz. Isparta nesiyle meşhur sorusunun büyük oranda cevabı bu işletmelerde saklıdır. Isparta'nın meşhur yemekleri ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Isparta'nın Neyi Meşhur?

Söz konusu Isparta olunca akla gelen ürünlerin başında kuşkusuz gül yer alır. Gül Isparta'nın önemli bir geçi kaynağı olmasının yanında aynı zamanda dünya da bilinen bir bitkidir. Isparta'da yetişen güller ülkenin ve dünyanın çeşitli bölgelerine sevk edilir.



Isparta'da gül, sadece hoş kokulu bir çiçek olarak yetiştirilmez. Gül, aynı zamanda güzel koku ve yiyecek imalatının da hammaddesidir. Isparta şehir merkezinde küçük bir gezinti yaptığınızda, gül ve gül ürünleri satışı yapan birçok işletme görebilirsiniz. Bu işletmelerden kendiniz ve sevdikleriniz için değişik hediyeler alabilirsiniz. Gül suyu, gül parfümü, gül sabunu ve gül reçeli, alabileceğiniz hediye alternatiflerinden biridir.

Isparta'da satılan gül ürünleri, hoş kokusunun yanı sıra güzel ambalajları ile de dikkat çeker. Genellikle gül figürü ambalajında olan bu hediyelikler, sevdikleriniz için harika bir seçim olabilirsiniz. Dilerseniz anahtarlık ya da magnet gibi eşyaları da hediyelik olarak tercih edebilirsiniz.

Isparta'nın Yöresel Yemekleri Neler?

Isparta, mutfak kültürünün son derece zengin olduğu bir şehirdir. Et ve et ürünleri ile yapılan yemekler, bölgeyi ziyaret edenleri kendine hayran bırakır. Çömlek kebabı, tandır, keşkek ve tirit, bu şehirde tatmanız gereken lezzetlerden biridir. Bunun yanında patates, fasulye, nohut ve etle yapılan yahni yemeği de beğenilen lezzetlerden biridir.

Yemekten sonra tüketilen tatlı türlerinde de gül ağırlığını sürdürür. Gül tatlısı, bölgeye gelenlerin sevdiği lezzetlerden biridir. Bunun yanında özellikle Eğirdir ilçesinde meşhur olan tahinli kabak tatlısı da seveceğiniz lezzetler arasındadır.

Isparta, kahvaltı kültürünün de zengin olduğu şehirlerden biridir. Şehir merkezinde serpme kahvaltı hizmeti veren birçok işletme vardır. Bu işletmelerde de gülün ağırlıkta olduğu tatlar meşhurdur. Gül reçeli başta olmak üzere gül aromalı peynir de tadılması gereken lezzetler arasındadır. Bunun yanında yöresel tatlar arasında yer alan gözleme de sevilen lezzetlerdendir. Peynir, çökelek, patates ya da ıspanakla yapılan gözlemeler, şehre gelen ziyaretçilerin büyük bir iştahla tattığı ürünler arasındadır.