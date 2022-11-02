İstanbul’un Neyi Meşhur? İstanbul’un Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Kıtalararası bir şehir olması nedeniyle, bu açıdan dünyada tek olan İstanbul'un neyi meşhur? Sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden olan İstanbul'un nesi meşhur? Geçmişi tarih öncesi çağlara dayanan ve tarihi yerleri UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'nde bulunan İstanbul yöresel ürünleri neler? Çeşitli etnik gruplardan oluşan halkı nedeniyle çok kültürlü bir yapıya sahip olan İstanbul'un hangi yemeği meşhur?
Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi üstlenen İstanbul, etkileyici tarihi mekânları, denizlerle çevrili coğrafi yapısı, yeşillik alanları, modern yapıları, gökdelenleri ile yeni ve eskinin iç içe geçtiği bir şehirdir. Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'na başkent olan şehrin önceki isimleri, Byzantion, Augusta Antonina, Nova Roma, Konstantinopolis, Kostantiniyye, İslambol'dur. Tam bir kültür mozaiği olan bu şehrin en bilinen yerleri arasında dünyaca ünlü Aya Sofya Camii, Süleymaniye Camii, Sultan Ahmet Camii, Eyüp Sultan Camii, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Çırağan Sarayı, Hürrem Sultan Hamamı, Emirgan Parkı, Gülhane Parkı, İstanbul Arkeoloji Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Boğazı, Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, Çemberlitaş ve Yedikule Zindanları gibi görülmeye değer mekânlar vardır.
Metropol bir şehir olan İstanbul, Türkiye'nin dört bir tarafından ve hatta dünyanın farklı yerlerinden göç almıştır. 15 milyonluk nüfusu ile çoğu küçük Avrupa ülkesinden bile daha kalabalıktır. Etnik yapısının çeşitliliği, kültürünü ve doğal olarak mutfağını da etkilemiştir. İstanbul denilince akla daha çok fast food tarzı yemekler gelir. Fakat, bu şehrin birçok değişik yemeği vardır. Bunlar aşağıda verildiği gibidir.
Süleymaniye Kuru Fasulyesi
Vefa Bozası
Beyoğlu Çikolatası
Kanlıca Yoğurdu
Sultanahmet Köftesi
Ortaköy Kumpiri
Sarıyer Böreği
Eminönü Balık Ekmek
Sütlüce Uykuluk
Pierre Loti Kahvesi
Çerez
Lokum
Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, İstiklâl Caddesi, Beşiktaş, Taksim ve Kadıköy hediyelik arayanlar için mutlaka gezilmesi gereken yerlerdir. Buralarda rastlanan ürünlerden bazıları şunlardır:
El dokuması halı ve kilimler
Seramikler
Bakır mutfak ve süs eşyaları
El boyaması tabaklar, vazolar
Kumaşlar
Kıyafetler
Nazar boncukları
Aksesuarlar, takılar, mücevherler
Deri çanta ve ayakkabılar
Kuru yemişler
Lokum çeşitleri
Baharatlar
Türk kahvesi
Osmanlı kültürünü yansıtan objeler