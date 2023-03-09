Jdm Nedir? Jdm Açılımı Ne Anlama Gelir?

Kısaltma olarak kullanılan jdm kavramının açılımı günümüzde sıkça merak edilir. Jdm Nedir, soru ile sıkça karşılaşırız ve yanlış bilgiler edinebiliriz. Jdm ne demek¸ sorusuna çoğu kişi Japonya'da üretilen otomobil modeli yanıtını verse de bununla sınırlı olmadığını bilmeliyiz. Jdm açılımı ne, dediğimizde İngilizce Japanese Domestic Market olduğunu öğreniriz. Bu terimin Türkçe karşılığı sıkça merak edilir. Türkçe karşılığı Japon İç Pazarı anlamına gelmektedir.

Jdm Nedir?

Jdm, Japanese Domestic Market ifadesinin baş harfleri ile elde edilen bir kısaltmadır. Jdm, Japonya'da üretilen otomobil modelleri için kullanılan ve Japon otomobillerini işaret eden bir kavram olarak bilinse de bu kavramla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar vardır. Jdm otomobiller Japonya'da üretilmiş değil, Japon İç Pazarı için üretilmiş otomobiller anlamına gelir. Jdm aracın en büyük farkı direksiyon yerleşimidir. 'JDM arabaları nelerdir' diye soracak olursanız, JDM modeller her zaman sağ direksiyona sahiptir. Çünkü Japonya'da trafik soldan akar. İhraç edilmek için üretilen araçlarda ise ithal edecek ülkenin trafiğine göre direksiyon sağ ya da sol tarafta olabilir. Örneğin Türkiye'ye Japonya'dan ithal edilen araçta direksiyon solda tasarlanırken, İngiltere'nin ithal edeceği araç, İngilizlerde trafik soldan aktığı için sağ direksiyona sahip olur.

Jdm Açılımı Ne Anlama Gelir?

Jdm yani Japanese Domestic Market ifadesinin Türkçe karşılığı Japon iç pazarı anlamına gelmektedir. Japon iç pazarının başlıca özelliği araba üretimini ilgilendirmesidir. Çünkü bu iç pazarda Japonların kendilerine özel ürettikleri markalar ve araçları yer alır. JDM de üretilen araçlar ihraç edileceği ülke kurallarına göre üretilmektedir. Japonya'da üretilen araç markaları şu şekildedir:

Nissan,

Honda,

Daihatsu,

Subaru,

Mazda,

Mitsubishi,

Suzuki,

Toyota'dır.

Farkı daha iyi anlayabilmek için Avrupa için ihraç edilecek olan modeller ile karşılaştırmak gerekir. Avrupa için ihraç edilecek olan modeller çelik çift turboya sahiptir.