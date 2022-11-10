Kahve Lekesi Nasıl Çıkar? Pantolondan, Kıyafetlerden, Halıdan Kahve Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Kahve lekesi nasıl çıkar diye merak ediyorsanız öncelikle kahvenin nasıl çözülmesi gerektiğini bilmeniz gerekir. Bu sayede kahve lekesi neyle çıkar araştırmanıza kolay bir şekilde cevap bulabilirsiniz. Kahve lekesi için kimyasal uygulamalar yapılabileceği gibi organik malzemelerle de lekeyi temizleyebilirsiniz. Kahve lekesi nasıl temizlenir sorusunun cevabını merak ediyorsanız yazımızın devamında merakınızı giderebilirsiniz.

Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?

Keyifli sohbetlerin vazgeçilmezi olan kahve, bir anlık dalgınlık sonucu kıyafetinize dökülebilir. Bunun yanında halı ya da evinizdeki koltuğa da kahvenin döküldüğüne şahit olabilirsiniz. Söz konusu durumla karşılan birçok insan ilk etapta stres yapıp lekeyi nasıl çıkaracağını düşünmeye başlar. Herhangi bir kimyasal uygulamasına geçmeden önce evinizde malzemelerle kahve lekesini çıkarmayı deneyebilirsiniz. İlk etapta aşağıdaki çözüm önerileri ile lekeyi çıkarmayı deneyebilirsiniz.

• Deterjan

• Karbonat

• Maden suyu

• Limonlu su

• Sirkeli su

• Tuz

• Bulaşık makinelerinde kullanılan parlatıcı

• Gliserin

Kahve Lekesi Neyle Çıkar?

Kahve lekesinin çıkarılması için deneyeceğiniz öncelikli yöntem deterjan olabilir. Kahve lekesine derhal müdahale edilmediğinde leke kurur ve çıkarılması daha zor bir hal alır. Kahve lekesine müdahale edemediyseniz ve kurudu ise ılık su ile nemlendirdikten sonra deterjanla temizlik aşamasına geçebilirsiniz. Öncelikle deterjanı kahve lekesinin bulunduğu bölgeye bol miktarda dökün. Herhangi bir müdahalede bulunmadan 15 dakika bekleyin. Sonrasında ise dairesel hareketlerle leke çıkana kadar temizleme işlemine devam edin.

Karbonat uygulaması da kahve lekesinin etkili şekilde çıkmasını sağlayan çözüm önerilerinden biridir. Karbonatın aşındırıcı etkisi lekelerin çıkarılmasında da kendini gösterir. Yine deterjan uygulamasında olduğu gibi lekenin bulunduğu bölgeyi ılık su ile nemlendirin. Sonrasında lekenin üzerine bol miktarda karbonat dökün. En az 15 dakika bekledikten sonra leke çıkana kadar bezle lekeyi temizleyin.

Kahve lekesinin çıkarılması için uygulanan yöntemlerden biri de maden suyu ile lekenin temizlenmesidir. Maden suyunun içerisinde bulunan doğal asitler kahve lekesinin çıkarılmasında da etkilidir. Kahve lekesinin üzerine bol miktarda maden suyu döküp 10 dakika bekledikten sonra ılık suya batırılmış bezle lekeyi çıkarabilirsiniz.

Kahve lekesinin temizlenmesinde uygulanan etkili yöntemlerden biri de limonlu su ile temizliğin yapılmasıdır. Limonun yapısında bulunan asitler, kısa süre içerisinde kahve lekesinin çıkmasını sağlayacaktır. Bir kabın içine lekenin büyüklüğüne uygun olarak 1 ya da 2 adet limon sıkın. Limon suyunun miktarı kadar kaba su ekleyin. Hazırladığınız karışımı kahve lekesinin üzerine dökün. 10 dakika bekledikten sonra temiz bir bezle temizleyin.

Kahve Lekesi Nasıl Temizlenir?

Sirkeli su, ev ya da işyerlerinde birçok noktada etkin şekilde temizlik yapılmasını sağlar. Raf, fayans ve sert zeminlerin yanı sıra kumaş yüzeylerin temizliğinde de sirkeli sudan istifade edebilirsiniz. Bir kabın içinde sirke ve suyu karıştırın. Karışımı lekenin üzerine dökerek belli bir süre bekleyin ve sonrasında temiz bir bezle yüzeyi silin. Kahve lekesinin çıktığını görebilirsiniz.

Tuz da zorlu lekelerin temizlenmesinde etkili bir maddedir. Kahve lekesinin olduğu yüzeye bol miktarda tuz dökün ve parmaklarınızla tuzun lekeye iyice nüfuz etmesini sağlayın. 10 dakika bekledikten sonra dairesel hareketlerle yüzeyi temizleyin.

Bulaşık makinelerinde kullanılan parlatıcının güçlü leke çözücü etkisi vardır. Söz konusu ürün kahve lekesinin çıkarılmasında da son derece etkilidir. Parlatıcı ile temizlik yaptığınızda, kahve lekesinin yüzeyde iz bırakmasının da önüne geçebilirsiniz.

Evlerde genellikle bulunmasa da eczaneden alacağınız gliserinle de kahve lekesini temizleyebilirsiniz. Satın aldığınız gliserini, bir pamuk yardımıyla lekeli yüzeye uygulayabilirsiniz. 5 dakika kadar bekledikten sonra yüzeyi temizleyebilirsiniz. Dilerseniz bu uygulamadan sonra lekeyi çıkaramazsanız, gliserin uygulaması yaptıktan sonra kıyafetinizi çamaşır makinesine atabilirsiniz. Bu sayede daha kalıcı bir çözümle temizlik yapabilirsiniz.

Yukarıdaki çözüm önerileri büyük ihtimalle istediğiniz seviyede temizlik yapmanızı sağlayacaktır. İstediğiniz oranda temizlik seviyesine ulaşılmadığını düşünüyorsanız kuru temizleme gibi kimyasal çözümlere de başvurabilirsiniz.