Kamu Yönetimi Ne İş Yapar? Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda İş İmkanları Neler?

Kamu Yönetimi ne iş yapar araştırmasını bizzat bu bölümü okumuş kişilerle görüşerek yapabilirsiniz. Bunun yanında çeşitli kaynaklar ve internetten istifade ile de kısa sürede sonuca ulaşabilirsiniz. Siyaset Bilimi ve kamu Yönetimi mezunu ne iş yapar? Kamu Yönetimi mezunu ne yapar araştırması hangi mesleğe yönlenmeniz gerektiğine karar vermenizi sağlayacaktır. Kamu Yönetimi bölümü iş imkanları yazımızın devamında.

Kamu Yönetimi Ne İş Yapar?

Kamu yönetimi, halkla iç içe olan hükümet mekanizmalarının çalışmasını sağlayan bir sistemdir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan projeler ve işlerin yürütülmesi de kamu alanındaki personelle sağlanır. Kamu yönetimi bölümleri, üniversitelerin aynı adlı bölümlerinde öğrenci yetiştirir. Bu bölümler öğrencileri kamu kurum ve kuruluşlarının sağlıklı yürütülmesi için yetiştirerek mezun eder. Söz konusu bölümler topluma faydalı olma anlamında kariyer hedefleyenler için ideal eğitim kurumlarıdır.

Kamu Yönetimi Mezunu Ne Yapar?

Üniversitelerin kamu yönetimi bilimleri "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" bünyesinde eğitim faaliyetlerini yürütür. Söz konusu bölümlerin eğitim süresi 4 yıllık lisans eğitim sürecidir. Bu bölümlerde öğrenciler aşağıdaki dersleri alırlar.

Uluslar arası ilişkiler

Hukuk

Felsefe

İktisat

Avrupa'da çok kültürlülük

Sosyoloji

Avrupa Birliği'nde devlet ve toplum ilişkileri

Sivil toplum

Medya

Siyaset psikolojisi

Sivil toplum

Demokratik ülkelerde oy verme sistemleri

Kamu yönetimi bölümlerinde verilen dersler arasında dikkat çekenler yukarıdakilerdir. Bölüm dersleri bunlarla kısıtlı değildir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Kamu yönetimi mezunları, hükümet görevlerini yerine getirecek kadrolarda istihdam edilir. Bu bölümlerden mezun olan kişilerin halk ile hükümet arasında köprü görevi göreceğini söyleyebiliriz. Kamu yönetimi bölümlerinden mezun olan lisans mezunları ağırlıklı olarak aşağıdaki görevleri almaya taliptirler.

Vali ve vali yardımcıları

Kaymakam

Çeşitli birimlerdeki kamu görevlisi

İnsan kaynakları birimlerinde yönetici

Şehir müdürlükleri

Nüfus müdürlüklerinde idarecilikler

Ülkemizde hemen hemen tüm il merkezlerinde üniversite vardır. Bu üniversitelerin birçoğunda da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi vardır. Bu fakültelerin kamu yönetimi bölümlerinden mezun olan devlet adamları, ülkenin birçok kamu kurumunda görev alma şansına sahip olacaktır. Çalışma olanakları, kazanç durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak bu bölümleri tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Söz konusu bölümler tercih edilerek kamu kurum ve kuruluşlarında güzel bir kariyer hedefleyebilirsiniz. Mezuniyetten sonra yapılacak olan kurum sınavlarından alacağınız yüksek puanlar, atanma ihtimalinizi artıracaktır. Bu başarı için de güçlü ve gerçekçi bir kariyer planı yapılmalıdır.