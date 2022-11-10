Kan Lekesi Nasıl Çıkar? Koltuktan, Kıyafetten, Halıdan, Kurumuş Kan Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Kan lekesi nasıl çıkar diye merak ediyorsanız öncelikle kanın içeriğindeki bileşenleri bilmeniz gerekir. Kanın içeriğinde bulunan bileşenler, kanın zor çıkan bir leke olmasına neden olur. Özellikle kurumuş kan lekesi nasıl çıkar konusunda birçok tavsiye bulunur. Sakarlıklardan kaynaklı olarak koltuğunuza da kan lekesi bulaşmış olabilir. Koltuktan kan lekesi nasıl çıkar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kan Lekesi Nasıl Çıkar?

Birçok insan kan lekesi ile karşılaşmıştır. Elbise ya da farklı alanlardaki eşyalarda zorlu bir leke olarak karşınıza çıkan kan lekesinin nasıl çıkacağı ile ilgili pratik önerileri dikkate alabilirsiniz. Kan lekesi kuruduğu zaman çıkarılması çok daha zorlu bir leke halini alır. Bu nedenle doğru uygulamalar ile kan lekesini kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Kan lekesinin kolay bir şekilde çıkarılması için ihtiyacınız olan çok basit malzemeler vardır. Bunun için su, tuz ve diş macunu ile sorunu pratik şekilde ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun yanında beyaz sirkenin de leke çıkarma etkisinden istifade edebilirsiniz. Siz de elinizin altında bulunan malzemeler ile kan lekesi sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

Kurumuş Kan Lekesi Nasıl Çıkar?

Kurumuş kan lekesi, sıradan kan lekelerinden çok daha zorlu şekilde çıkar. Belli başlı yöntemleri uygulayarak kurumuş kan lekesini tamamen ya da büyük oranda temizleyebilirsiniz. Bu kapsamda uygulayacağınız yöntemlerden ilki soğuk su uygulamasıdır. Kurumuş kan lekesi sert zeminlerin üzerinde ise soğuk su uygulaması ile leke büyük oranda yüzeyden çıkacaktır.

Kan lekesi kuruduysa ve elbise ya da kumaş gibi zeminlerde ise tuzlu su yöntemi ile lekeyi çıkarmayı deneyebilirsiniz. Öncelikle kurumuş kan lekesi su ile nemlendirilir. Sonrasında ise tuz ve su karışımı ile macun haline getirilmiş tuzlu su, kan lekesinin üzerine uygulanır. Uygulama sonrasında bulaşık süngeri ya da buna benzer bir malzeme ile yüzeyi ovalayarak temizleyin. Yaklaşık 5 dakika ovalamada sonra kurumuş kan lekesinin temizlendiğini görebilirsiniz.

Kan lekesini çıkaran malzemelerden biri de diş macunudur. Kan lekesinin üzerine diş macunu sürüldükten sonra yaklaşık 15 dakika beklenmelidir. Sonrasında temiz bir bez ile yüzey silinmelidir. Kan lekesi pratik şekilde çıkacaktır.

Kurumuş kan lekesinin çıkarılması için başvurulacak yöntemlerden biri de beyaz sirke uygulamasının yapılmasıdır. Lekenin büyüklüğü ölçüsünde en az 1 fincan beyaz sirkeyi lekenin üzerine dökün. Kısa süre içerisinde kanın çözüldüğünü ve sıvı hale geldiğini görebilirsiniz. Koltuk ve benzeri eşyalardaki kan lekelerinin çıkarılması için de beyaz sirkenin gücünden istifade edebilirsiniz.