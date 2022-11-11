Karınca Öldürmek Günah Mı? Diyanet’e Göre Evdeki Karıncaları Öldürmek Haram Mı, Caiz Mi, Kuran’da Geçiyor Mu?

Karınca öldürmek günah mı sorusu, herhangi bir canlıyı yanlışlıkla da olsa öldürmekten korkan ve bu konuda hassasiyeti olanların araştırdığı bir konudur. Evdeki karıncaları öldürmek günah mı sorusunun cevabı birçok fetva kaynağında yer alır. Bu kaynaklar incelenerek en doğru bilgiye ulaşılabilir. Ayrıca Diyanet İşleri Fetva Kurulu'ndan da konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Temizlik yaparken karınca öldürmek haram mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Karınca Öldürmek Günah Mı?

Tüm hayvanları olduğu gibi karıncaları da gereksiz yere öldürmek günahtır. Din alimleri bu konuda belli kriterleri dikkate alarak gerekli hükümleri vermiştir. Bu kapsamda yapılan değerlendirme öncelikle hayvanları evin dışına çıkarmak olmalıdır şeklindedir. Örneğin evinizde bol miktarda karınca görmeye başladınız ve karıncalardan rahatsız oluyorsunuz. Direkt olarak kimyasal ilaçlarla onları öldürmek yerine öncelikle karıncaları dışarı çıkarma yoluna gitmelisiniz. Karıncalar özellikle şeker gibi tatlı yiyeceklere çok gelir. Bu tür yiyeceklerinizi evin dışına koyarak karıncaları evinizin dışında toplayabilirsiniz.



Yüce dinimiz İslam, bir hayvanı öldürmek için zaruret halinin olması gerektiğini savunur. Yani bir hayvanı öldürmek en son çare olmalıdır. Kişinin bu konuda hassas bir çizgide yaşaması ve hareket etmesi gerekir.

Evdeki Karıncaları Öldürmek Günah Mı?

Karıncaların öldürülmesi için zaruret halinin ortaya çıkmış olması gerekir. Yani tüm yolları denedikten sonra soruna çözüm bulamıyorsanız karıncaları öldürme yoluna gidilebilir. Tabi burada da ölçü kişinin takva derecesidir. Her türlü durumda karıncaları öldürmek istemeyenler de olabilir.

Konu ile ilgili Kanuni Sultan Süleyman ile Ebussuud Efendi'nin kıssasını da kriter olarak alabilirsiniz. Bir gün Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman sarayın bahçesinde dolaşırken bir ağacın gövdesini karıncaların sardığını görür. Hemen, ağacın ilaçlanması talimatını vermek ister fakat bunun günah olup olmadığı aklına gelir. Hal böyle iken konuyu İstanbul Kadısı olan Ebussuud Efendi'ye bir not ile sorar. Şiirleri ve zekâsı ile cihana nam salmış olan meşhur padişah, yazdığı notta aşağıdaki ifadelere yer verir.

Ağaç kabuğunu sarmışsa karınca,

Günah var mı karıncayı kırınca.

Ebussuud Efendi de dönemin meşhur din âlimlerinden biridir. Kendisi de aynı zamanda söz ustası ve padişahın hükmüne önem verdiği bir kişidir. Ebussuud Efendi de padişaha kısa bir mısra ile cevap verir. Yazılan notta aşağıdaki ifade yazar.

Yarın Hakk'ın divanına varınca,

Süleyman'dan hakkını alır karınca.

Kanuni Sultan Süleyman, aldığı mesaj üzerine ağacı ilaçlatmaz ve karıncaları öldürmez.