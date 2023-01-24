Kariye Camii Nerede? Kariye Camii Müzesi Açık Mı, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Kariye Camii nerede biliyor musunuz? Kariye Camii köklü tarihi ve etkileyici mimarisiyle herkesin dikkatini çeken bir yapıdır. Peki Kariye Camii'ni kim yaptırmıştır, Kariye Camii'nin özellikleri nelerdir? Kilise olarak inşa edilen ve tarihi 6. yüzyıla kadar dayanan Kariye Camii hangi ilçede yer almaktadır, Kariye Camii'ne nasıl gidilir? Kariye Camii ile ilgili olarak merak ettiğiniz her şeyi yazımızda sizin için derledik!

Kariye Camii'nin Tarihi Nedir, Kim Tarafından Yaptırılmıştır?

Kariye) Kilisesi'nin tarihi 6. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bugün günümüze ulaşan hali Osmanlı döneminde ve 20. yüzyılın ikinci yarısında geçirdiği onarımların sonucu olmuştur. Önceden kilise çevresinde manastır kompleksi de yer alırken bu yapılar zamana dayanamamış ve ne yazık ki yıkılmıştır. İstanbul'un fethi sırasında yapı hiçbir zarar görmemiştir. İstanbul'un fethinden sonra 58 yıl daha kilise olarak kullanan yapı, Sultan II. Beyazıd döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa tarafından 1511 yılında camiye çevrilmiş ve yanına bir de medrese eklenmiştir. Kariye Camisi, Bakanlar Kurulu kararı ile 1945 yılında müzeye dönüştürülmüştür.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi olan Kariye, 2019 yılında Danıştay'ın kararı iptaliyle yeniden camiye dönüştürülmüştür ve Müslümanların ibadetine açılmıştır.

Kariye, oldukça iyi korunmuş mozaik ve freskleriyle dünya çapında tanınmıştır. Kiliseden camiye dönüştürüldükten sonra, içerisindeki Hristiyanlık sembolleri, yazılar, bütün freskolar ve mozaikler ince bir boya ve kireç badanası ile yapı tahrip edilmeden örtülmüştür. Bu sayede günümüze kadar ulaşmıştır.

Kariyer Camii Nerededir, Nasıl Gidilir?

Kariye Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinin Edirnekapı semtinde yer alan bir camidir. Camiye gitmek için birçok farklı ulaşım alternatifiniz bulunmaktadır. Kişisel aracınızla gidecekseniz; Dervişali Mahallesi, Kariye Cami Sokak tabelalarını takip ederek Kariye Camisine ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma ile gideceksiniz Anadolu Yakası'nda Kadıköy'den Eminönü vapuruna binin, ardından Eminönü otobüs duraklarından 31E, 32, 336E, 36KE, 37E numaralı otobüslere binin. Otobüsle Edirnekapı durağında inerek Kariye Camii'ne ulaşabilirsiniz. Diğer bir ulaşım alternatifiniz ise metrobüs. Metrobüse binerek yine Edirnekapı durağında inebilir ve 5 dakikalık bir yürüyüşten sonra Kariye Camii'ne ulaşabilirsiniz.