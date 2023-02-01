Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Haberleri Karma Yasası Nedir? Sanskritçe Karma Yasası Ne Anlama Gelir, Nasıl İşler?
Giriş Tarihi: 1.2.2023 13:08 Son Güncelleme: 1.2.2023 13:08

Karma Yasası Nedir? Sanskritçe Karma Yasası Ne Anlama Gelir, Nasıl İşler?

Karma yasası nedir, evrende yazılı olmayan kurallarla ilgili bir durumdur. Gözümüzle gördüğümüz bu dünyada her eylem bir sonuç doğurmaktadır. Kısaca neden sonuç ilişkisine dayanan bu eylem insan davranışları sonucu ortaya çıkmaktadır. Karma yasası örnekleri evrenin nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı olurken, karma örnekleriyle karma yayasının ne olduğunu daha anlarız. Bu kelimenin etimolojik kökenine baktığımızda Sanskritçe karma yasası ne anlama gelir, bunu öğrenmek gerekir.

Karma Yasası Nedir? Sanskritçe Karma Yasası Ne Anlama Gelir, Nasıl İşler?

Karma yasası nedir, anlamına ve nerede geçerli olduğuna baktığımızda evrenle ilgili biri yasa olduğunu görürüz. Evrenin görünmeyen yasası olarak tanımlanan karma yasası, her aksiyon ya da hareketin bir sonucu olduğunu söyler. Bu durumda karma yasası nasıl işler, baktığımızda neden sonuç zincirini görürüz. Hayatta deneyimlediğimiz her şeyin bugünümüzü ve de yarınımızı oluşturduğunu savunan bir yasadır. Karma örneklerine baktığımızda ne olduğunu daha iyi anlarız.

Karma Yasası Nedir?

Karma yasası, evrenin görünmeyen yasası olarak tanımlanmaktadır. Yaşadığımız dünyada ve evrende "Gözle görünen dünyada her aksiyon ya da hareket, bir sonuç doğurur." Kanunu bu hepimiz biliriz.

Aynı şekilde karma yasası da bugün bu hayatta deneyimlediğimiz iyi ya da kötü her şeyin bir sonucu olduğunu söyler. Geçmiş hayatımızda ya da şu anki hayatımızda eylemlerimizin birer sonucu olduğunu söylemektedir. Buna göre başımıza gelen her şey karma yasasının sonucudur. Bunlar iyi yaşantılar, durumlar ve insanlar olduğu gibi bize acı veren yaşantılar, durumlar ve insanlar da olabilir.

Sanskritçe Karma Yasası Ne Anlama Gelir?

Karma sözcüğü, Sanskritçe 'de Kri anlamına gelmektedir. Yani eylem-fiil-hareket etmek demektir. Karmaya göre ruhumuz, yaptığımız her eylem ile tekrar bir döngü içinde ruhun gelişimini tamamlamak için seçimler yaparak yaşar. Yani karma felsefesi eylemsi bir yasa olarak tanımlanmaktadır.

Karma Yasası Nasıl İşler?

Karma yasası yaşam devam ettiği sürece her an çalışma halindedir. Karma açıklanırken botanikten (bitki bilim) yasalarıyla açıklanarak anlatılmaktadır. Domates tohumu ekersek domates; elma tohumu ekersek elma yetiştirmiş oluruz. Bu bitiklerin meyve vermesi, için aynı zamanda uygun şartların da (yani ışık, toprak ve suyun) sağlanmış olması gerekmektedir.

Bu yasaya göre de yaşamda uygun şartları oluşturan asıl faktör eğitilmiş bir bilinçtir. Bizim yaşanacaklar üzerinde kontrolümüz azdır fakat bizim yapacaklarımız üzerinde kontrolümüz çoğu zaman sağlanabilir. Yani bizim yarattığımız şartlar ya da seçimlerimiz iyi ve kötü karmayı deneyimlememiz üzerinde bir etkendir.

Karma Yasasının İlkeleri Nelerdir?

Karma yasasının işleyişinde bazı kurallar vardır. İyi bir karmaya sahip olmak istiyorsanız hemen her eyleminize dikkat etmeniz gerekir. İyi bir karma yasası için ise:

Yaşama saygı duymak: Öldürmemek ve mümkün olduğunca her canlının yaşamını desteklemek.

  • Diğerlerinin sahip olduklarına saygı duymak: Bize sunulmayanı almamak ve mümkünse bizde olanı paylaşmaya çalışmak.
  • Doğruyu söylemek: Yalan söylemeyip sözlerin ve eylemlerimizin doğruları, gerçekleri içermesi.
  • Birleştirici konuşmak: Sözlerin insanları ayırmaya yönelik değil, onların birliğine yönelik olması. Toplum içinde söylenen sözler insanları ve toplulukları ayırmamalıdır. Birleştirici, barışçıl ve sağduyulu olmalıdır.
  • Nezaketle konuşmak: Sözlerin yaralayıcı değil, insanlara yapıcı ve nazik olmasıdır.
  • Anlamlı konuşmak: Sözlerin dedikodu ya da boş sözler değil, anlam dolu şeyler içermesidir.
  • Sahip olunanlar için minnet duymak: Diğerlerinin sahip olduklarını kıskanmamak, onlar adına mutlu olmak, kendi sahip olduklarına minnet duymak ve açgözlü davranmamaktır.
  • İyi niyetli olmak: İyilik ve şefkat barındıran düşüncelere sahip olmak, diğerlerinin iyiliğini dilemek. Kötü niyetlerden uzak durmak, size zarar vermiş olsalar bile diğerlerine düşüncede bile zarar verme planları içinde olmamaktır.
  • Doğru bilgelik: Yaşamın doğasını anlamak. Geçiciliği ve yaşamın yasalarını idrak etmektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karma Yasası Nedir? Sanskritçe Karma Yasası Ne Anlama Gelir, Nasıl İşler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA