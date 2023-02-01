Karma Yasası Nedir? Sanskritçe Karma Yasası Ne Anlama Gelir, Nasıl İşler?

Karma yasası nedir, anlamına ve nerede geçerli olduğuna baktığımızda evrenle ilgili biri yasa olduğunu görürüz. Evrenin görünmeyen yasası olarak tanımlanan karma yasası, her aksiyon ya da hareketin bir sonucu olduğunu söyler. Bu durumda karma yasası nasıl işler, baktığımızda neden sonuç zincirini görürüz. Hayatta deneyimlediğimiz her şeyin bugünümüzü ve de yarınımızı oluşturduğunu savunan bir yasadır. Karma örneklerine baktığımızda ne olduğunu daha iyi anlarız.

Karma Yasası Nedir?

Karma yasası, evrenin görünmeyen yasası olarak tanımlanmaktadır. Yaşadığımız dünyada ve evrende "Gözle görünen dünyada her aksiyon ya da hareket, bir sonuç doğurur." Kanunu bu hepimiz biliriz.

Aynı şekilde karma yasası da bugün bu hayatta deneyimlediğimiz iyi ya da kötü her şeyin bir sonucu olduğunu söyler. Geçmiş hayatımızda ya da şu anki hayatımızda eylemlerimizin birer sonucu olduğunu söylemektedir. Buna göre başımıza gelen her şey karma yasasının sonucudur. Bunlar iyi yaşantılar, durumlar ve insanlar olduğu gibi bize acı veren yaşantılar, durumlar ve insanlar da olabilir.

Sanskritçe Karma Yasası Ne Anlama Gelir?

Karma sözcüğü, Sanskritçe 'de Kri anlamına gelmektedir. Yani eylem-fiil-hareket etmek demektir. Karmaya göre ruhumuz, yaptığımız her eylem ile tekrar bir döngü içinde ruhun gelişimini tamamlamak için seçimler yaparak yaşar. Yani karma felsefesi eylemsi bir yasa olarak tanımlanmaktadır.

Karma Yasası Nasıl İşler?

Karma yasası yaşam devam ettiği sürece her an çalışma halindedir. Karma açıklanırken botanikten (bitki bilim) yasalarıyla açıklanarak anlatılmaktadır. Domates tohumu ekersek domates; elma tohumu ekersek elma yetiştirmiş oluruz. Bu bitiklerin meyve vermesi, için aynı zamanda uygun şartların da (yani ışık, toprak ve suyun) sağlanmış olması gerekmektedir.

Bu yasaya göre de yaşamda uygun şartları oluşturan asıl faktör eğitilmiş bir bilinçtir. Bizim yaşanacaklar üzerinde kontrolümüz azdır fakat bizim yapacaklarımız üzerinde kontrolümüz çoğu zaman sağlanabilir. Yani bizim yarattığımız şartlar ya da seçimlerimiz iyi ve kötü karmayı deneyimlememiz üzerinde bir etkendir.

Karma Yasasının İlkeleri Nelerdir?

Karma yasasının işleyişinde bazı kurallar vardır. İyi bir karmaya sahip olmak istiyorsanız hemen her eyleminize dikkat etmeniz gerekir. İyi bir karma yasası için ise:

Yaşama saygı duymak: Öldürmemek ve mümkün olduğunca her canlının yaşamını desteklemek.