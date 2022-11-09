Kars’ın Neyi Meşhur? Kars’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Kars'ın neyi meşhur diye merak ediyorsanız kuşkusuz öncelikle yiyecek ürünlerinden araştırmaya başlayabilirsiniz. Kars'ın nesi meşhur dendiğinde çoğunun aklına peynir çeşitleri gelir. Hayvancılığın ön planda olduğu şehirde Kars nesiyle meşhur sorusunun öncelikli cevabı süt ürünleridir. Kars, oldukça zengin bir mutfak kültürüne de sahiptir. Bunun yanında Kars'ın meşhur yemekleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm hususlar yazımızın devamında.

Kars'ın Neyi Meşhur?

Kars'ın bulunduğu coğrafya ve ağır iklim koşulları, mutfak kültürünün de bugünkü zenginliğe ulaşmasını sağlamıştır. Özellikle hamur işleri, tahıldan yapılan lezzetler ve hayvansal gıda türleri, Kars'ın meşhur lezzetlerinin temelini oluşturur. Kesme çorbası, mantı, yaprak sarma ve özellikle kaz etli pilav, şehirde olduğunuz süre içerisinde tatmanız gereken lezzetlerin başında gelir.

Diğer yörelerden farklı olarak hamurun ekşitilmesi ile yapılan katmer, ön plana çıkan lezzetlerden biridir. Yufka şeklinde açılan hamurlar rulo şeklinde sarılır ve kıvrımlı şekilde tepsiye dizilir. Üzerine de yumurta sarısı sürülen hamur, fırın ya da köy ocaklarında yapılır. Özellikle yemekten sonra katmeri denemenizi tavsiye ediyoruz.

Giriş kısmında da değindiğimiz gibi Kars'ta denemeniz gereken lezzetlerden biri de mantıdır. Bölgenin meşhur mantısı "hangel" ismi ile anılır. Klasik mantı açma yöntemleri ile hazırlanan hangelin içine kuşbaşı et koyulabileceği gibi kaz eti de yerleştirilebilir. Kişisel zevkinize göre mantının üzerine soğan, salça ve yağ ile hazırlanan sos ve sarımsaklı yoğurt ilave edebilirsiniz.

Kars'ın Nesi Meşhur?

Kars denildiğinde akla gelen lezzetlerin başında kuşkusuz peynir çeşitleri gelir. Bölge halkının temel geçim kaynağı hayvancılığa dayandığı için peynir üretimini de revaçtadır. Özellikle çeçil peyniri, bölgeye gelenlerin sıklıkla aldığı ürünlerden biridir. Koyun, inek ve keçi sütünden elde edilen bu peynir, tel peynir olarak da bilinir. Bunun yanında çökelek peyniri, gravyer peyniri, kaşar peyniri, lor peyniri ve Kars kurutu adıyla anılan peynir çeşidi de denenmesi gereken lezzetler arasındadır.

Kars'ta bulunduğunuz süre içerisinde hediyelik eşya alacağınız da birçok işletme bulabilirsiniz. Özellikle Kars Kalesi figürlerinin bulunduğu hediyelik eşyalar, meşhur ürünler arasındadır. Masa süsü, tablo ya da buna benzer ürünleri sevdiklerinize hediye etmek maksadıyla satın alabilirsiniz. Bunun yanında özel peynir kaplarında hediyelik şeklinde hazırlanan peynir çeşitleri de satın alacağınız hediyelik alternatifleri arasında sayılabilir. Bozulmaması için tedbir almak şartıyla Kars'ın meşhur kaz etini de şehirden ayrılırken yanınıza alabilirsiniz. Dilerseniz kaz eti yemek için şehrin meşhur restoranlarından da istifade edebilirsiniz.