Karşıt Burç Ne Demek? Astrolojide Burçların Karşıtları Hangileri?

Karşıt burç ne e demek ve astrolojide karşıt burç ne anlama gelir, bakacak olursak birbirlerine zıt burçlarla denildiğini öğreniriz. Başka bir deyişle anlaşmaları çok mümkün olmayan burçlara karşıt burç denmektedir. Burçlar halk arasında inanılan değerlerdir. Bunlar arasında özellikle kova burcunun karşıt burcu ve aslan burcunun karşıt burcu merak edilenler arasındadır. Yine duygusallığı ile bilinen balığın karşıt burcu nedir, sorusunun cevabı da astrolojidedir.

Karşıt Burç Ne Demek?

Astroloji, ülkemizde son dönemde oldukça popüler bir bilim dalıdır Günlük, haftalık, aylık burç yorumlarının yanı sıra burç özellikleri de oldukça merak edilmektedir.

Birbirinden farklı pek çok özelliğe sahip olan burçlar kişilerin doğum tarihlerinin belirli aralıklar ile sınırlandırılmasıyla ortaya çıkar. Özellikle birbirine zıt olan ateş ve su element grubunda olan burçlar da birbiriyle iyi anlaşma ihtimallerinin düşüktür. Bu yoruma göre ateş suya etki edemez, su da ateşi söndürür. Bu nedenle ateş grubu burçları ve su grubu burçları için karşıt(zıt) burçlar denebilir. Birbiri ile tamamen farklı kişilik ve karakteristik özelliklere sahip olan burçlar birlikte yer aldıklarında aralarında anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda olan kişilere karşıt burç etkisinde olan kişiler denilmektedir.

Astrolojide Burçların Karşıtları Hangileri?

Ateş, su, toprak ve hava etkili olan burçlar genellikle birbirlerine karşıt özelliklere sahip olurlar. Bazı burçlar girişken ve dışa dönükken bazıları çekingen ve içe dönük olabilir. Eğlenceli, ciddi, maceracı, tutucu, mantıklı ve duygusal olan burçlar bir aradayken bazı sorunlarla karşı karşıya gelinebilir. Bu durumda burçlar ve karşıtları şunlardır:

• Koç burcu: Kişilerin özgüveni yüksek olur ve kendilerini öne çıkarmayı severler. Bu özellikler nedeniyle akrep, aslan ve kova burcu olan kişilerle anlaşmakta zorlanırlar.

• Boğa burcu: kişiler Terazi, yengeç ve oğlak burcu olan ve hareketli olan kişiler ile kolay iletişim kuramazlar.

• İkizler burcu: Bu kişiler kararsız, araştırmacı olurlar ve sık sık fikir değiştirebilirler. Bu nedenle balık, başak ve yay burçları ile bir araya geldiklerinde anlaşmazlık yaşarlar.

• Yengeç Burcu: Bunlar tamamen zıt olan burç oğlak burcudur. Yengeç burcu olan kişilerin duygusal yapısı, gerçekçi oğlak burcuyla birine ters düşer ve anlaşamazlar.

• Aslan Burcu: Bu kşilerin kişilerin karşıt burçları boğa, akrep ve kova burcudur. Egosu yüksek aslan burcu bu burçlar ile anlaşamaz.

• Başak Burcu: Bu kişiler titiz ve planlı bir şekilde hareket ederler. Bu yapıları nedeniyle koç ve yay burcuyla iletişim kurmakta zorlanır.

• Terazi Burcu: Bu burca sahip bireyler genellikle koç, oğlak ve yengeç burçları ile karşıt burcu olarak bilinir.

• Akrep Burcu: Bu kişiler dikbaşlı ve gizemli olurlar. Bu nedenle kova ve boğa burçları ile iletişim yaşarken zorlanırlar.

• Yay burçları heyecanlı bazen dikkatsiz olabilirler. Bu özellikleri nedeniyle başak ve balık burçlarıyla zor anlaşırlar.

• Oğlak Burcu: Çok düzenli bir burçtur. Onların bu özelliği yengeç ve koç burcu kişileri tarafından çekilemez olabilir ve bu nedenle karşıt burç olurlar.

• Kova Burcu: Bu burçtaki kişiler toprak grubunda yer alan başak, boğa ve oğlak burcu ile karşıt burçtur.

• Balık Burcu: Balık burcuna sahip kişiler içe dönük ve duygusal olurlar. Bu nedenle başak ve yay gibi hareketli, dışa dönük olan kişilerle anlaşmakta güçlük çekerler.