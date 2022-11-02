Kastamonu’nun Neyi Meşhur? Kastamonu’nun Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Kastamonu'nun neyi meşhur sorusuna verilebilecek yanıtlar oldukça çeşitlidir. Bunların arasında yiyecekler, gezilecek yerler, hediyelik eşyalar yer almaktadır. Kastamonu'nun en meşhur ürünü ise Taşköprü sarımsağı olarak bilinmektedir. Kastamonu'ya gitmek ve Kastamonu'nun meşhur ürünlerine evinde yer vermek isteyen kişiler internet arama motorları üzerinden Kastamonu'nun nesi meşhur, hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, içecekleri, yiyecekleri nelerdir sorularının yanıtını aramaktadırlar.

Kastamonu'nun Neyi Meşhur?

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kastamonu hakkında, ziyaretleri öncesinde Kastamonu'nun nesi meşhur ve hediyelik ne alınabileceği araştırılmaktadır. Oldukça zengin bir kültüre sahip olan Kastamonu'nun en meşhurları şu şekildedir:

Tosya Pirinci

Taşköprü Sarımsağı

Sarı Yazma

Sini Bezi

Ala Eriği

Kastamonu'da gezilecek en meşhur yapı ve yerler:

Ilgaz Dağı

Ilıca Şelalesi

Loc Vadisi

Nasrullah Cami

İsmail Bey Külliyesi

Pompeipolis Antik Kenti

Kerempere Feneri

Valla Kanyonu

Kastamonu'nun Yöresel Yemekleri, Tatlıları Neler?

Çok zengin bir mutfağa sahip olan Kastamonu yöresine ait lezzetlerden en meşhurları:

Kuyu Kebabı: Büryan olarak da adlandırılan kuyu kebabı bütün bir kuzunun kuyu şeklinde bir tandıra asılarak pişirilmesi sonucu elde edilen bir kebap türüdür.

Banduma: Adını hamur parçalarının hindi suyuna bandırılmasından alır.

Çekme Helva: Ağızda damağa yapışan ve yavaşça eriyen çekme helva saray helvasıyla da benzerlikler taşımaktadır.

Etli Ekmek: Konya yöresine ait olmasıyla bilinen etli ekmek, Kastamonu yöresinde farklı olarak kapalı şekilde yapılmaktadır.

Simit Tiridi: Bu tarif susamsız Kastamonu simidinden yapılmaktadır.

Patates Paçası: Patates paçası yapılırken Kastamonu'nun meşhur Taşköprü sarımsağı kullanılır.

Ala Pilav: Ayrı bir kapta tereyağıyla iyice kavrulmuş soğan pişen pilavın üzerine ilave edilmesiyle ortaya çıkan pilav türüdür.

Ekşili Pilav: Pirinç yerine bulgurla hazırlanan pilav, ekşili olmasıyla diğer pilavların arasından sıyrılarak farklı bir lezzet ortaya çıkarmaktadır.

İnebolu Simidi: Kastamonu'da pek çok simit satan yerde İnebolu simidi satılmaktadır. Çoğu insanın bildiği simitlerden en bariz farkı ise susamsız olmasıdır.

Mıklama: Genellikle Karadeniz bölgesinde yapılan muhlama ile karıştırılan mıklama, malzemeleri ile ayrılmaktadır. Ispanak gibi sebzelerin kavrulması sonrasında üzerine yumurta kırılmasıyla ortaya çıkan farklı bir lezzettir.

Köle Hamuru: Kastamonu'nun en eski lezzetlerinden olan köle hamuru, un ve pekmezin iç içe yer aldığı bir lezzettir.

Cırık Tatlısı: Lokma tatlısına oldukça benzeyen cırık tatlısı, Kastamonu'da bayramlarda, şenliklerde dağıtılan geleneksel bir tatlıdır.