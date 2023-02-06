Kat İrtifakı Ne Demek? Kat İrtifakı Nedir, Tapu Yerine Geçer Mi, Kat Mülkiyeti İle Farkı Ne?

Kat irtifakı ne demek sorusunu araştırırken kat malikleri kanunundan istifade edebilirsiniz. Kat irtifakı nedir sorusuna en kesin çözüm bulacağınız kaynak da bu mevzuattır. Kat mülkiyeti ile farkı ne konusuna da kısa bir araştırma ile cevap bulabilirsiniz. Kat irtifakının ne olduğu ve ne işe yaradığı gibi konular öncelikli olarak merak edilir. Kat irtifakı olunca ne olur? Kat irtifakı tapu yerine geçer mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kat İrtifakı Ne Demek?

Kat irtifakı, henüz yapımı tamamlanmamış dahi olsa, binadaki hisse sahiplerinin paylarının ayrıldığı bir tapu çeşididir. İnşa edilen binanın hangi bölümünün hangi hissedara ait olduğu, kat irtifakı tapusu ile belirlenir.

Kat irtifakı tapusunun, hak iddia etme açısından kat mülkiyeti tapusu ile hiçbir farkı yoktur. Fakat kar irtifakı tapusu bulunan binalarda bir kısım borçlar söz konusu olabilir. Ayrıca bina inşa edilmemişken dahi kat irtifakı tapusu çıkarılabilir. Günümüzde yapılan inşaatların büyük bir kısmına, ruhsat alındıktan sonra kat irtifakı tapusu çıkar. Müteahhitler, "topraktan satış" adı altında satışını yaptıkları bu daireleri kat irtifakı tapusu ile teslim ederler. Daha doğrusu bina başlanmamış olsa dahi hisse sahibinin elinde kat irtifakı tapusu bulunur.

Kat Mülkiyeti İle Farkı Ne?

İki tür tapu çeşidi vardır. Bunlardan biri kat irtifakı, diğeri ise kat mülkiyetidir. Kat mülkiyeti tapusu, binanın herhangi bir borcunun olmadığı, inşaatın tamamlandığı anlamına gelir. Bu nedenle gayrimenkul alacak olan kişiler öncelikli olarak kat mülkiyet tapulu daireleri almayı tercih ederler.

Kat irtifakı olan gayrimenkullerden bir kısmında dairenin elektrik, su gibi bağlantıları ortak aboneliğe dahildir. Yani binaya tek bir fatura gelir. Binanın iskan izni olmadığından, binaya kat mülkiyeti tapusu çıkarılamaz. Binanın yarı iskanı olup ya da iskanı olup abonelikler ferdi hale getirilmiş olabilir. Bu durumda binanın kat mülkiyeti tapusu var demek değildir.

Talip olduğunuz dairenin tapu işlemlerini yapmadan önce tapudan dairenin kat mülkiyetinin olup olmadığını sorabilirsiniz. Satın alacağınız dairenin kat mülkiyet tapusunun olması menfaatinizedir. Fakat dairenin kat irtifak tapusunun olması da herhangi bir hak kaybı yaşatmaz. Kat irtifak tapusu olan kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu üzerine kat mülkiyeti tapusu çıkarılabilir. Bu başvurudan tüm kat malikleri yararlanabilir. Kat irtifak tapusunun kat mülkiyet tapusuna çevrilmesi için belli bir tapu harcı bedelinin ödenmesi gerekir. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasını müteakip kat mülkiyeti tapusu çıkacaktır.