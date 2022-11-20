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Haberler Keşfet Haberleri Katar Ekvador maçlı canlı izle! TRT 1 ile 2022 Dünya Kupası ilk maçı Katar Ekvador maçı canlı yayın izle şifresiz
Giriş Tarihi: 20.11.2022 15:56 Son Güncelleme: 20.11.2022 15:57

Katar Ekvador maçlı canlı izle! TRT 1 ile 2022 Dünya Kupası ilk maçı Katar Ekvador maçı canlı yayın izle şifresiz

Katar Ekvador canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador bugün karşı karşıya gelecek. Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak Katar Ekvador maçı, saat 19.00’da başlayacak. Kritik müsabakayı canlı izlemek isteyen milyonlarca futbolsever, ‘’Katar Ekvador canlı izle’’ araştırmasına çıktı. İşte, TRT 1 ile Katar Ekvador Dünya Kupası 2022 ilk maçı canlı yayın izle!

Katar Ekvador maçlı canlı izle! TRT 1 ile 2022 Dünya Kupası ilk maçı Katar Ekvador maçı canlı yayın izle şifresiz

Katar Ekvador canlı izle araştırmaları hız kazandı. Tarihinde ilk kez bir Arap ülkesi olan Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda perde açılıyor. Açılış maçında turnuvanın ev sahibi Katar, Ekvador'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde milyonlarca futbolsever, ''Katar Ekvador maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Katar Ekvador maçı canlı izle bilgisine erişmeye çalışıyor. Katar Ekvador canlı izle kanalı, günler öncesinden belli olmuştu. Heyecanla beklenen müsabaka, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte, TRT 1 ile Katar Ekvador Dünya Kupası 2022 ilk maçı canlı yayın izle!

KATAR EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlk müsabaka olan Katar Ekvador maçı, 20 Kasım 2022 Pazar günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak.

KATAR EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak Katar Ekvador maçı, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

KATAR EKVADOR MUHTEMEL 11LER

KATAR

Al-Sheeb; Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan, Ahmed; Hatem, Boudiaf; Al-Haydos; Ali, Afif

EKVADOR

Dominguez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Gruezo, Caicedo, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra

KATAR EKVADOR MAÇI CANLI İZLE EKRANI

Katar Ekvador maçı canlı izle ekranı için;

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

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Katar Ekvador maçlı canlı izle! TRT 1 ile 2022 Dünya Kupası ilk maçı Katar Ekvador maçı canlı yayın izle şifresiz
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