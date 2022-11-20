KATAR EKVADOR MAÇI hangi kanalda? Dünya Kupası 2022 ilk maçı Katar Ekvador ne zaman saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi?

Katar Ekvador maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda soruları gündemdeki yerini koruyor. Dünya Kupası açılış maçı için heyecan dorukta. Ülkemizden Süper Lig'de bulunan 20 isim World Cup sahnesinde boy gösterecek. Taraftarların heyecanla beklediği Katar Ekvador maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi, nerede oynanacak soruları yanıt arıyor. Peki, canlı yayın ile ekranlarda olacak efsane karşılaşma Katar Ekvador maçı hangi kanalda? İşte, ilk 11 ve 2022 Dünya Kupası maçları…