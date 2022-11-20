KATAR EKVADOR MAÇI hangi kanalda? Dünya Kupası 2022 ilk maçı Katar Ekvador ne zaman saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi?

Katar Ekvador maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda soruları gündemdeki yerini koruyor. Dünya Kupası açılış maçı için heyecan dorukta. Ülkemizden Süper Lig'de bulunan 20 isim World Cup sahnesinde boy gösterecek. Taraftarların heyecanla beklediği Katar Ekvador maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi, nerede oynanacak soruları yanıt arıyor. Peki, canlı yayın ile ekranlarda olacak efsane karşılaşma Katar Ekvador maçı hangi kanalda? İşte, ilk 11 ve 2022 Dünya Kupası maçları…
DÜNYA KUPASI KATAR EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dünya Kupası ilk maçı Katar Ekvador 20 Kasım 2022 (bugün) oynanacak. Ev sahibi Katar'da oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
KATAR EKVADOR HANGİ KANALDA?
Açılış maçını canlı yayın ile takip etmek isteyenler TRT 1 ekranları karşısında olacak.
Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanan maçın canlı yayını için:
KATAR EKVADOR MUHTEMEL 11LER
KATAR
Al-Sheeb; Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan, Ahmed; Hatem, Boudiaf; Al-Haydos; Ali, Afif
EKVADOR
Dominguez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Gruezo, Caicedo, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra
2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
2022 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İlk müsabaka olan Katar Ekvador maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
FİNAL 18 ARALIKTA OYNANACAK
Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Turnuvada son 16 turu 3-6 Aralık, çeyrek final 9- 10 Aralık'ta ve 13-14 Aralık'ta da yarı final karşılaşmaları oynanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Oynanacak 64 maç sonrasında dünyanın en büyüğü 18 Aralık'ta belli olacak.