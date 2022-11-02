Kayseri’nin Neyi Meşhur? Kayseri’nin Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Kayseri mutfağı herkese hitap eden bollukta bir listeye sahiptir. Çevre illerde dahi Kayseri mutfağı ürünleri satan birçok işletmeyle karşılaşabilirsiniz. Eğer Kayseri'ye gitme fırsatınız olursa hamur işleri, et yemekleri, çorbalar ve tatlılarla tadına doyamayacağınız bir gezi yaşayabilirsiniz. Kayseri yöresel ürünleri ile ön plana çıkan şehirlerimizden birisidir. Gelin bu yazımızda Kayseri nesi meşhur, hangi yemekleri ile ünlüdür bunları inceleyelim.

Kayseri'nin Neyi Meşhur?

Kayseri neyi meşhur denilince hemen herkes ilk olarak Kayseri mantısını söyleyecektir. Ki gerçekten de bu özel mantı lezzetiyle akıllarda kalmayı kolaylıkla başarıyor. Lezzetinin yanı sıra hazırlık aşamasının da detaylı ve incelikli olması nedeniyle bir kaşığa kırk adet sığdırılır şeklinde söylemlerle de anılıyor Kayseri mantısı. Kayseri'nin yöresel ürünleri ve diğer lezzetleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Yağlama: Neredeyse tadan herkesin bir kez daha yemek istediği harika lezzet. İnce hamur üzerine kıymalı harcın eklenmesiyle hazırlanır. Yoğurt ve yeşilliklerle birlikte afiyetle yiyebilirsiniz.

Tepsi Mantısı: Mantı hamurlarının içerisi doldurulduktan sonra üst kısmı açık kalacak şekilde tepsiye dizilmesiyle yapılır. Görselliği de lezzeti kadar güzel olan Tepsi Mantısını pul biber, sumak, yoğurt ve salçalı sosla tüketebilirsiniz.

Pöç: Büyük baş hayvanların kuyruk kısmındaki etlerden hazırlanan bir çeşit sakatat türü yemek. Kayseri'de güveçte pişirilen Pöç oldukça sevilmektedir.

Kayseri'nin diğer meşhur lezzetleri: Yağ Mantısı, Kurşun Aşı, Kayseri Tiridi, Çiriş Yemeği, Cıvıklı, Örgülü Pilav, Tahinli Yaprak Sarması, Kayseri Katmeri, Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu, Bamya Çorbası.

Kayseri'nin Hediyelikleri ve Tatlıları

Kayseri'ye bir yolculuk planlıyorsanız ya da hali hazırda Kayseri'de bulunuyorsanız yapılacak birçok şey sizi bekliyor. Tarihi dokusuyla da dikkat çeken Kayseri'de hem birçok tarihi ve doğal güzelliklerin olduğu yerleri gezerken hem de Kayseri'nin ünlü lezzetlerini tadabilirsiniz. Kayseri mutfağı et yemekleri ve hamur işi ürünler ile dikkat çekse de çok güzel tatlılarla şehri ziyaret edenlerin gönlünü fethediyor. Altın Kesesi, Yoğurt Tatlısı, Düğümlü Tatlı, Aside Tatlısı, Nevizene Tatlısı ve Elde Kesme Kadayıf Tatlısı gibi çeşitler bulunuyor. Gilaburu Suyu olarak bilinen Kayseri bölgesinde yetişen bir çalı bitkisinden yapılan içecek ise sağlığa ve vücuda oldukça faydalı.

Kayseri Yöresel Ürünleri

Kayseri'den alabileceğiniz doğal ve yöresel ürünler ise oldukça çeşitlidir. Kahvaltılık olarak pastırma ve sucuk, dondurulmuş olarak satılan paketli Kayseri Mantısı, siyez unlu tarhana, erişte, çemen ve çeşitli tatlılardan satın alabilirsiniz.