Kedi İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Kedilerle İlgili Sözler ve Alıntılar

Edebiyat dünyasının çeşitli köşelerinde, kedilere dair birçok unutulmaz alıntı bulunmaktadır. Edebiyat, kedilerin mistik ve esrarengiz dünyasını keşfetmek için mükemmel bir zemin sunar. Yazarlar, eserlerinde kedi ile ilgili sözler kullanarak okurlara derin anlamlar ve duygusal bağlar sunarlar. Yazarlardan, şairlerden, kedilerle ilgili sözler ve alıntılar, edebiyatın büyülü sayfalarında izlerini bırakmaya devam ediyor ve okurları kedilerle dolu bir dünyaya davet ediyor.

Yazarlardan, Şairlerden, Kedilerle İlgili Sözler ve Alıntılar

İngiliz Atasözü

"Bir kedi için hayattaki her şey kendisine aittir."

P.C. Cast

"Kedim deli değil, sadece iyi bir aktrist."

Rod McKuen

"Kedilerde her şey vardır; hayranlık, sonsuz uyku ve canları istediklerinde eşlik etmek."

Louis J. Camuti

"Bulunmamaya karar vermiş bir kedi isterse bir mendil gibi kendini katlayabilir."

Anonim

"Bir insanın gerçek anlamda reddedilmeyi hissetmesi için öncelikle bir kedi tarafından görmezden gelinmesi gerekir."

Cory Monteith

"Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler."

Ernest Hemingway

"Bir kedi net olarak duygusal dürüstlüğe sahiptir; İnsanlar birçok sebepten duygularını saklayabilirler, ancak kediler bunu yapmazlar."

Mark Twain

"Hayvanlar konuşabilseydi, köpekler dobra konuşan dostlar olurken, kediler pek de konuşmayan ender canlılar olurdu."

Barbara Webster

"Kedilere hayran kalmamızın sebebi, ne yaparlarsa yapsınlar yada yapıyor görünsünler her zaman muzaffer çıkmalarıdır."

Hippolyte Taine

"Bir çok filozof ve kedi üzerinde çalıştım. Kedilerin bilgeliği sonsuz derecede üstün."

Albert Schweitzer

"Hayatın ıstırabından iki kaçış vardır; müzik ve kediler."

İrlanda Atasözü

"Kedileri sevmeyen insanlardan kaçının."

Amerikan Atasözü

"Yabancı bir kediyle nasıl arkadaş olabileceğinizi biliyorsanız, her zaman şanslısınız demektir."

Tay Hohoff

"Hayatta bir kedi tarafından karşılanmaktan daha fazla insanın içini ısıtan çok az şey vardır."

Fernand Mery

"Kedilerle kıyaslandığımızda hangimiz; temizlik, sevgi, sabır, ağırbaşlılık ve cesaret açısından birer kedi olabiliriz."