Kedi Tırmığı Hastalığı Nedir? Kedi Tırmığı Hastalığı Belirtileri Neler, Nasıl Geçer?

Kedi tırmığı hastalığı nedir sorusuna cevap bulmak için kedilerle ilgili araştırmaları okuyabilirsiniz. Kedi tırmığı hastalığı belirtileri neler ya da bu hastalık nasıl geçer sorularına bu kaynaklarda cevap bulabilirsiniz. Kedi tırmığı hastalığı öldürür mü? Hastalığın bulaşıcılığı da merak edilen konular arasında yerini almıştır. Kedi tırmığı hastalığı insandan insana bulaşır mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kedi Tırmığı Hastalığı Nedir?

Kedilerde yaygın görülen hastalıklardan biri de kedi tırmığı hastalığıdır. Bir çeşit bakteri, kedi tırnağı hastalığına neden olur. Bu bakteri bulaşıcıdır. Söz konusu bakteriyi taşıyan bir kedinin sizin kedinizi ısırması, kedinizi yaralaması ya da ona tıslaması sonucunda sizin kedinize de bu bakteri bulaşabilir.

Kediler hastalığa neden olan bakteriyi salyalarında taşırlar. Yapılan bilimsel çalışmalarda, hastalığa neden olan bakterinin kedilere pirelerden geçtiği sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle tırmalama meyli yüksek olan oyuncu kedilerin bulunduğu evlerde bu hastalığın bulaşma ihtimali çok daha yüksektir.

Kedi Tırmığı Hastalığı Belirtileri Neler?

Yapılan araştırmaya göre kedilerin yaklaşık % 40'lık kısmında bartonella hanselae isimli bakteri bulunur. Bu bakteri kedi tırnağı hastalığına neden olur. Bu hastalığın ortaya çıktığı kedilerde genellikle herhangi bir semptom görülmez. Kedinin ısırma ve tırmalama meylinin fazla olması da hastalık belirtileri arasında sayılabilir. Kedilerin bu tür girişimleri insanlara da söz konusu bakteri bulaşabilir.

Kedi tırmığı hastalığı yaklaşık 2 hafta sürer. Bu süre içerisinde kedide ve bulaşan insanda baş ağrısı, iştah kaybı ve lenf düğümlerinde sorun gözlemlenebilir. Hastalığın ölümcül sonuçları olmasa ve ciddiye alınacak bir durum söz konusu olmasa da kediyi bir veteriner kontrolüne götürmeyi düşünebilirsiniz. Bazı bakteri ilaçları ile sorunun kısa sürede üstesinden gelebilirsiniz.