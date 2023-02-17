Kediler Neden Ağlar? Yetişkin ve Yavru Kedi Neden Gözyaşı Döker?

Eğer kediniz sürekli ağlıyorsa, onun ne zaman, neden ve hangi koşullarda ağladığını belirlemek için onu dikkatlice gözlemleme çok önemlidir. Eğer kedinin bir sağlık sorunu var ise bir veterinere gözüktürmeniz gerekecektir. Fakat farklı sebeplerden dolayı, kediniz ağlıyorsa, bunlara kendi aranızda çözümler bulabilirsiniz. Yavru kediler neden ağlar sorusuna da kesin yanıt verilememektedir fakat dikkatli olunmalıdır çünkü yavru kediler çok hassas olabilirler. Kötü bir hastalığa yakalandıysa veterinere gözükmesi gerekir. Kediler neden ağlama sesi çıkartır sorusuna aşağıdan daha ayrıntılı cevap bulabilirsiniz. Hadi gelin kediler neden ağlar adlı yazımıza geçelim.

Kediler Neden Ağlar?

Kediler, çoğu zaman bağımsız ve gururlu yaratıklar olarak bilinirler. Ancak, bazı durumlarda kedilerin de duygusal olduğunu ve ağladıklarını fark edebiliriz. Fakat neden ağladıklarını çözmek biraz zaman alabilir. Kediler, çeşitli nedenlerden dolayı ağlayabilirler. İlk olarak, ağlamalarının en yaygın nedeni acıktıklarında veya yemeklerini istediklerinde olabilir. Kediler, yemek saatlerinde kendilerine yeterince yiyecek verilmediğinde veya yemeği bekledikleri sürede aç olduklarında ağlayabilirler. Bu durum genellikle daha yüksek bir tonda veya ince bir sesle olur ve bir çeşit "mırlama" gibi duyulabilir.

Bununla birlikte, bir diğer nedeni ise sosyalizasyon eksikliğidir. Kediler, doğal olarak sosyal bir hayvan türüdür ve insanlarla veya diğer hayvanlarla etkileşim kurmak isterler. Sosyal etkileşim eksikliği olan kediler, yalnızlık ve izolasyondan dolayı üzgün hissedebilirler. Bu durumda, kediler genellikle daha uzun, sızlayan bir ses tonu kullanarak ağlarlar ve bu ses, sahiplerinin onları anlamasına ve ilgi göstermesine neden olabilir.

Bazı durumlarda, kediler ağlamalarının nedeni fiziksel bir rahatsızlıktır. Mesela, ağrı, yaralanma veya hastalıklar nedeniyle kediler üzgün ve ağlayabilirler. Bu durumda, kediler genellikle daha düşük bir tonla ağlarlar ve acılarını göstermek için farklı yüz ifadeleri kullanırlar. Bu tür ağlamalar, genellikle veteriner tarafından kontrol edilmeleri gereken ciddi bir durumun göstergesi olabilir.

Sonuç olarak, kediler farklı nedenlerden dolayı ağlayabilirler ve sahiplerinin dikkatini çekmek için veya fiziksel bir rahatsızlık göstermek için farklı tonda ve yüz ifadeleri kullanırlar. Ancak, ağlamaları sürekli ve istikrarlı bir hal aldığında, veteriner tarafından kontrol edilmesi gereken bir durum haline gelebilir.

Yetişkin ve Yavru Kedi Neden Gözyaşı Döker?

Kediler, insanlar gibi çeşitli duyguları yaşayabilen canlılardır. Bu duyguların bir sonucu olarak, bazen ağlamak gibi davranışlar sergileyebilirler. Yavru kediler, özellikle de anne kedilerinden ayrıldıklarında ya da bir travma yaşadıklarında gözyaşı dökebilirler. Bu, onların endişeli, korkmuş veya üzgün olduklarını gösterir.

Yetişkin kediler de bazen gözyaşı dökebilirler, ancak bu gözyaşları insanlardakinden farklıdır. Kedilerin gözyaşları, gözlerini nemlendirmek ve korumak için üretilir. Kedilerin gözleri, insan gözlerinden farklı bir yapıya sahiptir ve gözlerini nemli tutmak için gözyaşı üretirler.

Ancak, gözyaşı dökmek, kedilerin duygusal durumunu da yansıtabilir. Örneğin, bir kedi aşırı mutlu ya da stresli olduğunda, gözyaşı üretimi artabilir. Ayrıca, göz enfeksiyonları veya alerjileri gibi tıbbi durumlar da gözyaşı dökülmesine neden olabilir.

Kısaca, kedilerin gözyaşı dökmesi, hem duygusal hem de fiziksel nedenlere bağlı olabilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığından emin olmak için veteriner hekime danışmak en iyisidir.